Видео: С-400 уничтожили низколетящие ракеты под Астраханью

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли боевые стрельбы зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". В ходе учений зенитчиками Южного военного округа были успешно поражены скоростные цели, имитирующие полет крылатых ракет.

"Боевые расчеты С-400 успешно уничтожили восемь низколетящих скоростных высокоманевренных ракет-мишеней "Кабан", "Бекас" и "Армавир", - отметили в пресс-службе военного округа.

Кроме боевых пусков расчеты С-400 отработали маневры по смене позиций, противодействие условным диверсионным группам и преодоление зараженных участков местности на марше.

Напомним, что система С-400, получившая название "Триумф", способна на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 километров - баллистические, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду.

Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом любой комплекс С-400 может не только стрелять по чужим командам, но и сам управлять сетью ЗРК различных типов: С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1, - объединив под своим началом десятки пусковых установок с сотнями ракет.