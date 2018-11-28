На Урале не признали аварийным дом, который хотят снести ради филармонии

Прокуратура Свердловской области продолжает проверку по факту возможного сноса жилого дома в центре Екатеринбурга (на его месте хотят построить концертный зал филармонии). Надзорный орган пришел к выводу, что здание не аварийное и пригодно для эксплуатации, а вот сама филармония нарушила ряд законов, когда заказывала экспертизу состояния дома.

Напомним, учреждение культуры намерено расширяться, для чего потребуется снести соседствующую с ним пятиэтажку на улице Карла Либкнехта. Филармония заказала обследование технического состояния дома, где ей принадлежит пять квартир, чтобы документально подтвердить, что он находится в аварийном состоянии. Жители "сталинки" с таким решением не согласны и признать свой дом непригодным для жизни отказываются. В спор сторон вмешалась прокуратура.

Сотрудники ведомства вместе со специалистами департамента государственного жилищного и строительного надзора и экспертами от МЧС обследовали дом: никаких признаков аварийности не выявлено. Более того, пятиэтажка включена в список объектов, которые будут капитально отремонтированы до 2020 года (уже есть проектно-сметная документация на капремонт), что автоматически исключает ее из списка аварийных зданий, который в план капремонта не попадают.

"Согласно заключению подрядной организации, элементы крыши, кровли, фасада, подвала подлежат капремонту. При этом основные несущие конструкции - фундамент, стены, перекрытия - находятся в работоспособном состоянии и капремонта не требуют", - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Что касается нарушений, которые допустила филармония, то их несколько. Например, информируют в прокуратуре, в документах на проведение экспертизы установлены противоречивые размер, сроки и порядок оплаты авансирования работ. Также, информация о договоре на обследование дома была размещена не в установленное законом сроки.

"По результатам проверки в отношении филармонии и ее замдиректора возбуждены административные дела по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ. Также внесено представление в адрес руководителя организации с требованием устранения нарушений", - резюмируют в пресс-службе надзорного ведомства.