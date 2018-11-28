В Екатеринбурге показали необычные шпаргалки

Студентам и учащимся Екатеринбурга показали коллекцию разнообразных шпаргалок, которую энтузиаст Иван Колотовкин собирает вот уже десяток лет.

Экспонаты говорят о том, что молодые люди и девушки готовы на многое пойти, чтобы пронести на экзамен или зачет нелегальный носитель информации. В коллекции чего только нет: от банальных пудрениц, в которых спрятаны шпаргалки, до туфель с наклеенными на подошву бумажками и исписанных накладных ногтей.

Иногда фантазия идет дальше. Например, на плитке шоколада кто-то написал химические формулы.

"Главная особенность шпаргалки в том, что на шоколаде можно легко написать и после этого легко уничтожить улику. Но улику так и не уничтожили, потому что преподаватель поймал студента, забрал шоколадку", - рассказал коллекционер "Общественному телевидению России".

Выставку он хочет показать также в колледжах и вузах Тюмени и Челябинска.