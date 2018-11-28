Постучавшийся к приятелю житель Сургута погиб из-за упавшей двери

В Сургуте расследуются обстоятельства, при которых местного жителя насмерть прибило упавшей дверью.

Инцидент случился в потребительском огородническом кооперативе "Рябинушка" вечером 23 ноября. В тот день 38-летний мужчина пришел к своему 58-летнему приятелю с намерением выпить. Тот уже был навеселе, и приход незваного гостя вывел его из себя.

"Поскольку мужчина продолжал непрерывно стучать, обвиняемый подошел к двери и ударил ее ногой. Дверь слетела с петель и упала на голову потерпевшего. От полученных травм он скончался через два дня", - рассказали в пресс-службе СК ХМАО-Югры.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти (часть 1 статьи 109 УК РФ), фигурантом которого стал мужчина, выбивший дверь. Статья предусматривает наказание исправительные работы, ограничение свободы либо срок до двух лет.