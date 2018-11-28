Жительнице Урала выплатят 400 тысяч за падение из поезда

Жительница города Карталы в Челябинской области получит компенсацию за падение из вагона пригородного поезда. Суд подтвердил, что травма получена не по вине пострадавшей, сообщили в среду в Уральской транспортной прокуратуре.

- Установлено, что женщина добиралась до станции Сезонное в третьем вагоне пригородного поезда, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Между тем, платформа этой станции рассчитана только на длину двух вагонов состава, чем и было вызвано ЧП. После остановки поезда женщина шагнула со ступеней третьего вагона мимо платформы и получила травму, вследствие которой не могла самостоятельно передвигаться более пяти месяцев.

Первоначально Карталинский городской суд назначил пострадавшей компенсацию в размере 58 тысяч рублей. Однако прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции, взыскавшей со страховой и пригородной пассажирской компании около 400 тысяч рублей страхового возмещения и компенсации морального вреда.