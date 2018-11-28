Режиссер "Отряда самоубийц" объяснил некоторые недостатки фильма

Фильм Дэвида Эйра "Отряд самоубийц" заработал в 2016 году 746 млн долларов, несмотря на целый ворох отрицательных отзывов. Одной из главных претензий к ленте был невразумительный сценарий, неоднократно переписанный и измененный в процессе работы над картиной. В первую очередь, сомнения у зрителей и критиков вызывал главный злодей, в качестве которого выступил совершенно неубедительный монструозный брат ведьмы Чародейки Инкубус.

Два года спустя после премьеры картины режиссер Дэвид Эйр наконец признался в Twitter, что Инкубус появился в сценарии почти в последний момент. Главным злодеем изначально был генерал Степпенвульф. Оказавшись под его влиянием, Чародейка пыталась организовать зловещему инопланетянину вторжение на нашу планету.

This is right. Enchantress was under the control of a mother box and Steppenwolfe was prepping an invasion with a boom tube. Had to lose that then the JL story arcs evolved. https://t.co/pSAag9rpZq — David Ayer (@DavidAyerMovies) 25 ноября 2018 г.

Переписать сценарий "Отряда самоубийц" пришлось после аналогичных изменений в сценарии фильма "Лига справедливости", связанного одной с "Отрядом" киновселенной.

Некоторое время назад режиссер "Лиги" Зак Снайдер уже подтвердил, что первоначальным антагонистом в его картине должен был стать верховный правитель планеты Апокалипсис - Дарксайд.

Exactly — Steppenwolf was the original boss fight. https://t.co/p3lgrU77LB — David Ayer (@DavidAyerMovies) 25 ноября 2018 г.

Решение студии не спешить с его появлением на экране повлекло за собой вынужденную рокировку, и на место Дарксайда был поставлен один из его полководцев - Степпенвульф - уже зарезервированный под фильм "Отряд самоубийц".

Столь грубые сюжетные перестановки повлекли за собой непоправимые логические сдвиги, едва не похоронившие создаваемую студией Warner киновселенную на основе DC Comics.

Нашу рецензию на "Отряд самоубийц" можно прочитать здесь.