В 2004 году этот портрет привез из США московский коллекционер, обнаружив его в музее Русско-американского культурно-просветительного общества "Родина". А поскольку я возглавлял тогда департамент по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ, то оказался вовлечен в историю этой удивительной реликвии...

Лицо с изломом

Общество "Родина" было создано в 1954 году русскими эмигрантами в местечке Лейквуд недалеко от Нью-Йорка. Связавшись с его руководителем О.М. Круминсом, я выяснил: переданный коллекционеру портрет был привезен в конце 1950-х годов из Парижа в числе многочисленных раритетов лейб-гвардии Семеновского, Измайловского и Павловского полков, Николаевского кавалерийского и Константиновского артиллерийского училищ. В остатках красочного слоя, покрытого многочисленными кракелюрами, словно в туманной дымке угадывалось лицо императора Николая II, искаженное глубоким вертикальным изломом. Но портрет находился в столь жалком состоянии, что холст так и пролежал свернутым почти полвека...

Реставрация была доверена мастерам Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. С их помощью по шитью на воротнике и было установлено, что Николай II изображен в парадном мундире лейб-гвардии Семеновского полка. Шефом этого полка император являлся с 1894 года. Скрупулезное атрибутирование позволило установить, что портрет выполнен не ранее 1896 года.

Но как он оказался в середине следующего века в Париже? Я попытался ответить на этот вопрос. Итогом расследования и стало недавнее "новоселье" портрета в Государственном Эрмитаже.

Заказ семеновцев

Портрет, выполненный по заказу офицеров лейб-гвардии Семеновского полка, висел в обеденном зале офицерского собрания. Свидетельство об этом оставил офицер полка Ю.В. Макаров: "Эта столовая, самая большая комната в Собрании, была настолько велика, что могла вместить и вмещала до 130-150 обедавших. На противоположной от входа стене, прямо посередине, висел большой поясной портрет державного основателя полка императора Петра Великого, в темной дубовой четырехугольной раме. На нем император был изображен в зеленом кафтане, с синим Семеновским воротником. По бокам его висели небольшие в овальных золотых рамах портреты императора Николая II в нашем мундире и императрицы Александры Федоровны"1.

В 1910 году - после введения в гвардии мундира с пристежным красным лацканом и нового офицерского нагрудного знака - этот портрет был заменен другим и отныне хранился в полковом музее - вместе с полковыми знаменами времен Петра I; наградными серебряными трубами XVIII века; картинами, рисунками, уникальными архивными материалами. Музей был "доступен не только для офицеров. Все ученики "Учебной команды", будущие полковые унтер-офицеры, попутно с прохождением в команде курса русской истории и в частности полковой истории, со своими офицерами ходили в музей, где все им показывалось и объяснялось. Водили их туда обыкновенно маленькими группами, человек в 10-15, причем попутно им показывалось и Собрание, т. е. все то, что имело в нем историческую ценность"2.

Офицерское собрание было центром полковой жизни. Именно отсюда в августе 1914 года лейб-гвардии Семеновский полк выступил на войну, потеряв за годы боев 48 офицеров. Но кроме них полк лишился - после отречения императора в марте 1917 года - и своего державного шефа. В апреле командующим полком был назначен полковник Попов3.

Ему мы и обязаны сохранением портрета Николая II.

Выбор полковника Попова

Александр Владимирович Попов родился 29 сентября 1880 года. В 1900 году окончил Павловское военное училище по 1-му разряду, был выпущен подпоручиком в 16-й гренадерский Мингрельский полк, позже переведен в лейб-гвардии Семеновский полк. В этом полку всю жизнь прослужил его отец, который в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов командовал государевой ротой. А сын вступил в свою войну в чине капитана, в 1916 году принял 4-й батальон, которым и командовал до самой революции. За военные подвиги был награжден орденами св. Анны 4 ст.4, св. Анны 2 ст. и св. Владимира 4 ст. с мечами и бантом.

"Попов был один из трех-пяти наших офицеров, которым уже не знаю посчастливилось ли или не повезло с самого выступления с полком и до самого конца ни разу не быть раненым. И это ни на один день не уходя из строя и активно участвуя во всех боях, в которых участвовал полк. Он, сколько помнится, даже не ездил в отпуск, а в Петербурге у него жила мать, у которой он был единственным сыном, и сестра. Любовь и преданность этого человека полку были совершенно беспредельны, совершенно так же, как его самоотвержение и чувство долга. На таких офицерах, как он, держалась старая царская армия. Это были ее столпы и украшение"5.

В декабре 1917 года лейб-гвардии Семеновский полк был расформирован. Всем воинским чинам, в соответствии с Декретом Советов рабочих и солдатских депутатов об уничтожении сословий и гражданских чинов, предписывалось снять погоны и провести выборы комсостава в новом Гвардии Семеновском полку. Полковник Попов участвовать в выборах отказался, передал временное исполнение обязанностей командира полковнику Н.К. фон Эссену и 10 декабря 1917 года уехал в Петроград6...

По договоренности с Эссеном он взял с собой чудом сохранившийся в разоренном музее портрет императора Николая II...

Спасенная память

Попов был одним из инициаторов формирования гвардейских частей в Белом движении. Возрожденный лейб-гвардии Семеновский полк в ротном составе воевал на Юге России. Портрет последнего державного шефа Александр Владимирович пронес через всю Гражданскую войну.

В 1919 году он эмигрировал во Францию, жил в Париже. Возглавлял полковое объединение лейб-гвардии Семеновского полка во Франции, состоял членом Союза ревнителей памяти императора Николая II, Общества любителей русской военной старины, Союза российских кадетских корпусов, являлся почетным членом Союза преображенцев. А еще заведовал полковым музеем, в котором свято хранил портрет Николая II. В конце 1950-х годов, когда сохранять музейные экспонаты становилось все труднее, их передали в США[7]. А через несколько лет ушел из жизни 82-летний полковник Попов. В журнале "Часовой" под рубрикой "Незабытые могилы" было помещено скромное упоминание: "28 марта 1963 года в Париже скончался председатель полкового объединения л.-гв. Семеновского полка, последний командующий полком полковник Александр Владимирович Попов"8.

Его похоронили на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Спасенный им портрет державного шефа полка - единственный из уцелевших в кровавую Смуту.

После смерти коллекционера, который привез портрет Николая II в Москву, мне удалось получить права на публичное использование этой реликвии. И я передал портрет Музею Гвардии Государственного Эрмитажа. В соборе был представлен и портрет Николая II работы неизвестного художника конца XIX - начала XX века, который вошел в постоянную экспозицию Российской Гвардии Отдела "Арсенал".

P.S. 17 июля 2018 года, в 100-летнюю годовщину гибели царской семьи, в храме Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце была совершена Божественная Литургия, которую возглавил настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин. В соборе был представлен и портрет Николая II работы неизвестного художника конца XIX - начала XX века.

1. Макаров Ю.В. Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917. Мирное время и война. Буэнос-Айрес: Доррего, 1951. С. 61.

2. Там же. С. 60.

3. Должность командира гвардейского полка соответствовала чину генерал-майора. До производства в генералы командиры назывались "командующими". Полковник А.В. Попов был представлен в чин генерал-майора, однако производство не было утверждено в связи с отменой чинов и званий.

4. Орден св. Анны 4 ст. крепился на эфесе холодного оружия в виде специального знака. При награждении за военные подвиги на эфесе помещалась надпись "за храбрость" и полагался темляк, из Анненской ленты с серебряными кистями.

5. Макаров Ю.В. Моя служба в Старой Гвардии. 1905-1917. Мирное время и война. Буэнос-Айрес: Доррего, 1951. С. 379.

6. Поляков С.А. Офицеры лейб-гвардии Семеновского полка в российских социально-политических условиях 1917 - сентября 1918 гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. На правах рукописи. Орел - 2015. Стр. 95-96, 117.

7. Муромцева Л.П. Военные музеи и музейные коллекции российской эмиграции. Вопросы музеологии. 2 (10). 2014. С. 60.

8. Часовой. N 444. С. 22.