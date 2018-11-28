Россияне продолжают скупать старые автомобили

Вторичный авторынок в России демонстрирует рост. По данным аналитического агентства "Автостат", с января по октябрь 2018 года объем рынка в целом увеличился на 2,7 процента и составил 4,5 миллиона единиц.

Между тем, эксперты отмечают, что рост неравномерный. В 11 регионах зафиксировано падение объемов продаж. В "минус" попала Москва, хотя столичный авторынок остается вторым крупнейшим в стране. За 10 месяцев москвичи купили 237,5 тысячи подержанных автомобилей - это на 2,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

Падение рынка также отмечено в Курганской, Брянской областях, Ингушетии (от 3 до 7,8 процента соответственно)

Максимальный рыночный рост зарегистрирован в Дагестане (плюс 12,5 процента) и Чечне (плюс 22,3 процента).

Лидерами по количеству проданных автомобилей на вторичном рынке остаются Москва и Подмосковье традиционно являются Москва и Подмосковье (262,6 тысячи штук, плюс 0,8 процента), Краснодарский край (219,2 тысячи автомобилей, плюс 1,5 процента), Санкт-Петербург (158,8 тысячи единиц, плюс 0,5 процента) и Свердловская область (138,6 тысячи автомобилей, плюс 6,4 процента).

Ранее эксперты назвали самые распространенные в России седаны.