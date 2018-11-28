Рынок лизинга вырос на 45 процентов

Объем бизнеса ста крупнейших лизинговых компаний России за 9 месяцев 2018 года вырос на 45 процентов, до 970 миллиардов рублей, показал рэнкинг RAEX (РАЭКС Аналитика). Объем нового бизнеса вырос у двух третей компаний.

Сейчас рынок перестраивается из-за поэтапного введения регулирования. Реформа, как отмечают в RAEX, окажет положительное влияние на отрасль: обеление рынка сделает фондирование более доступным для его участников, откроет дорогу крупным долгосрочным проектам. Стратегии компаний в новых условиях, влияние на рынок планируемых поправок в ГК РФ и повышение НДС обсудят участники ХVII Ежегодной конференции "Лизинг в России", которую RAEX проведет 5 декабря в Москве.

Позицию государства на конференции представят советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев и директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Ученов. Эксперты RAEX представят аналитическое исследование "Лизинг в России: итоги 9 месяцев 2018 года".

"Основным драйвером роста стал лизинг железнодорожной техники, доля которого в структуре нового бизнеса участников рейтинга увеличилась за 9 месяцев 2018 года с 20 до почти 30 процентов, - рассказал генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков. - Фактором опережающего роста этого сегмента стало государственное стимулирование спроса, а также утилизация подвижного состава, превысившего предельные сроки эксплуатации".