Закон города Севастополя от 27 ноября 2018 года № 456-ЗС "О внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 93-3C "О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе"

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 13 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Закон города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 93-ЗС "О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе" следующие изменения:

1) пункты 4 и 5 статьи 2 признать утратившими силу;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Полномочия Правительства Севастополя в области розничной продажи алкогольной продукции

К полномочиям Правительства Севастополя в области розничной продажи алкогольной продукции относятся:

1) принятие нормативных правовых актов в области розничной продажи алкогольной продукции;

2) определение исполнительного органа государственной власти города Севастополя, уполномоченного в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции (далее - лицензирующий орган);

3) определение порядка финансирования деятельности по реализации полномочий, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";

4) утверждение порядка установления дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции на территории города Севастополя в праздничные дни и памятные даты, в дни проведения культурно-зрелищных, спортивных и физкультурных мероприятий, а также при введении режима чрезвычайной ситуации;

5) определение порядка информирования органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя о расположенных на территории соответствующего внутригородского муниципального образования хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и порядка информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории соответствующего внутригородского муниципального образования, об издании правового акта об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";

6) определение мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) принятие решения о создании независимой экспертной комиссии для рассмотрения жалоб на решения лицензирующего органа и утверждение положения о ней;

8) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя в области розничной продажи алкогольной продукции.";

3) в статье 5:

а) в пункте 2 части 1 слова "и осуществляет государственный контроль за их представлением" исключить;

б) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:

"3) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;";

4) в статье 7:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции в местах массового скопления граждан";

б) в части 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", с заявленной численностью участников не менее 100 человек и на прилегающих к таким местам территориях, границы которых устанавливаются исполнительным органом государственной власти города Севастополя, уполномоченным на рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий, при согласовании проведения таких мероприятий, за два часа до проведения и в течение часа после проведения публичного мероприятия.";

абзац второй признать утратившим силу;

в) части 2 и 3 признать утратившими силу;

5) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"3. До 1 января 2020 года на территории города Севастополя устанавливается минимальный размер общей площади стационарных торговых объектов и складских помещений для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), не менее 50 квадратных метров по каждому месту нахождения обособленного подразделения, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя Д.В.Овсянников

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