Закон города Севастополя от 27 ноября 2018 года № 460 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 20 ноября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 5 039 766,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 4 903 348,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 039 766,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов в следующих размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 5 422 742,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 275 955,6 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 5 779 189,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 5 622 716,2 тыс. рублей;

3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 5 422 742,6 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 5 779 189,2 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2019 год в сумме 844 622,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 908 803,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 968 660,0 тыс. рублей.

2. Установить следующие цели использования нормированного страхового запаса Фонда:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. Средства нормированного страхового запаса резервируются в составе утвержденных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в городе Севастополе, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

В ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по одной целевой статье расходов между видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджета в пределах, не превышающих 20 процентов объемов бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье расходов;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов в связи с уточнением кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и Департаментом финансов города Севастополя порядка применения бюджетной классификации.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор города Севастополя Д.В.Овсянников

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