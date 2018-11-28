Следователи предъявили обвинение участнику банды Басаева

Следователи СК РФ предъявили обвинения боевику из группировки Шамиля Басаева Хазвахи Черхигову, участвовавшему 23 года назад в теракте в городе Буденновске.

На момент нападения фигуранту было всего 17 лет, и он обвиняется в терроризме и убийствах, уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас следователи выясняют роль и конкретные действия, совершенные обвиняемым в ходе произошедшего нападения, проверяет его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с данным уголовным делом, устанавливают личности его соучастников.