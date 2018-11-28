США обвинили шесть граждан России в кибермошенничестве

Генеральное консульство России в Нью-Йорке подтвердило информацию о том, что шестерым россиянам в США предъявлены обвинения в кибермошенничестве.
Генконсульство сообщает в своем Twitter, что 27 ноября в федеральном суде Бруклина гражданам России, ранее задержанным в Малайзии, Болгарии и Эстонии, были заочно предъявлены обвинения в совершении ряда киберпреступлений, в настоящее время ожидается их экстрадиция в США. В сообщении также подчеркивается, что консульство держит ситуацию на контроле.
Во вторник прокуратура Нью-Йорка сообщила о предъявлении обвинений шестерым россиянам и двум гражданам Казахстана в мошенничестве через интернет на общую сумму более 36 миллионов долларов, пишет РИА Новости.
По информации Министерства юстиции США, 27 ноября в федеральном суде Бруклина шестерым россиянам, которые могут находиться в Малайзии, Болгарии и Эстонии, заочно предъявлены обвинения в совершении ряда киберпреступлений. Выданы ордеры на арест. Предполагается экстрадиция в США.— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 27 ноября 2018 г.