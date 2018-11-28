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Рубрика: В мире

США обвинили шесть граждан России в кибермошенничестве

Генеральное консульство России в Нью-Йорке подтвердило информацию о том, что шестерым россиянам в США предъявлены обвинения в кибермошенничестве.

В США обвинили российские СМИ в том, что "они говорят правду"

Генконсульство сообщает в своем Twitter, что 27 ноября в федеральном суде Бруклина гражданам России, ранее задержанным в Малайзии, Болгарии и Эстонии, были заочно предъявлены обвинения в совершении ряда киберпреступлений, в настоящее время ожидается их экстрадиция в США. В сообщении также подчеркивается, что консульство держит ситуацию на контроле.

Во вторник прокуратура Нью-Йорка сообщила о предъявлении обвинений шестерым россиянам и двум гражданам Казахстана в мошенничестве через интернет на общую сумму более 36 миллионов долларов, пишет РИА Новости.

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