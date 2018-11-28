США заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе

У США нет планов по размещению ядерного оружия наземного базирования в странах Европы. Об этом заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

"У Соединенных Штатов нет планов размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - написал он в своем Twitter.

Таким образом он прокомментировал слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова. Напомним, 26 ноября российский дипломат заявил о том, что в своем военном планировании РФ ориентируется на наихудший сценарий. Он предполагает появление американских ракет средней и меньшей дальности в Старом Свете после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).