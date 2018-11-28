"Тепло вечной мерзлоты" подарит белорусам цирк Якутии

Неунывающая мелодия песни Марка Фрадкина "Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам" станет на целый месяц гастрольным лейтмотивом самого северного цирка планеты. Он представит в ближайшее время белорусам свой фантастический проект "Тепло вечной мерзлоты". Государственный цирк Республики Саха (Якутия) будет вместе с минскими поклонниками увлекательного зрелища провожать уходящий год, встречать Новый 2019, а простится с гостеприимной синеокой в январские дни Крещенского сочельника.

Художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас дал понять БЕЛТА, что Бриллиантовый цирк Якутии "представит захватывающую программу, в которой выступят настоящие обитатели тундры - северные олени, песцы, лисицы и собаки-лайки, которых очень любят в северном крае".

"Тепло вечной мерзлоты", по словам худрука, не просто цирковое представление, а театральный спектакль, наполненный неповторимым колоритом северных народов и их традициями. "В его основе - история вражды и примирения двух родов шаманов, белого и черного, а также извечное противостояние добра и зла, любви и ненависти".

Забегая чуть-чуть вперед, Григалюнас приоткрыл синопсис якутского циркового шоу, премьера которого состоится 15 декабря. Начнется все с того, рассказал он авторам агентства, что две девочки неожиданно очутились в стране вечной мерзлоты и по неосторожности нарушили баланс между теплом и холодом. Оказывается, у двух враждующих между собой шаманов есть сын и дочь, влюбленные друг в друга. Но отцы разлучают их, начинается катастрофа. Для того, чтобы спасти страну и вернуть в нее тепло, нужно найти волшебный алмаз и соединить два любящих сердца.

"Конечно, все заканчивается благополучно: девочки возвращаются домой и приглашают своих новых друзей на новогоднюю елку", - успокоил худрук цирка. По его словам, яркий самобытный цирковой спектакль с настоящей битвой шаманов, чудесами эквилибристики, головокружительными акробатическими трюками, грациозными полетами воздушных гимнастов, веселой клоунадой, оригинальными номерами жонглирования и потрясающими выступлениями дрессированных северных животных никого не оставит равнодушным.

Якутское цирковое шоу "Тепло вечной мерзлоты" известно во всем мире. Ему аплодировали зрители Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Китая, Монако, Норвегии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

В Беларуси гастроли продлятся до 13 января будущего года.