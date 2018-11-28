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Видео: дочь Салтыковой сняла откровенный клип, где ею подметают пол

Новости
    28.11.2018, 14:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Salt Фото: youtube.com/ Salt
Фото: youtube.com/ Salt

Алиса Салтыкова, дочь 52-летней российской певицы и актрисы Ирины Салтыковой и экс-фронтмена групп "Форум", "Электроклуб" и "Мануфактура" Виктора Салтыкова представила клип на свой трек "Не отпускает".

Видео, где исполнительница, выступающая как Alyssa Salt, активно позирует с трактатом "Камасутра", танцевально и имеет множество аллюзий на сказку про приключения литературный тезки певицы - в Стране чудес и Зазеркалье. 

Постановщиком ролика выступила режиссер, сценарист и продюсер, давняя подруга Ирины Салтыковой Ирина Миронова.

Уточнено, что клип снят буквально за сутки.

По словам Алисы, которые передает Cosmopolitan, ее песня - "о сильной девушке, которая не впускала никого в свое сердце и вдруг влюбилась, влюбилась она в нехорошего человека, и теперь ее никак не отпускает это чувство".

Алиса родилась в 1987 году. Училась в Швейцарии и Франции, жила в Лондоне, где выступала на разного рода "частных мероприятиях в клубах". Не так давно девушка вернулась в Россию - с планами на покорение отечественного музыкального, прости Господи, Олимпа. 

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