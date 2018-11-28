Врачи шокировали "беременную" девушку 26-килограммовой находкой

В Великобритании 28-летней жительнице города Суонси Кили Фавелл (Keely Favell) удалили огромную кисту яичника весом в 26 килограммов.

До неожиданного диагноза врачи несколько раз советовали набирающей вес британке сделать тест на беременность, передают зарубежные СМИ.

Сообщается, что девушка начала постепенно увеличиваться в размерах еще четыре года назад. Пытаясь вернуть форму, британка перешла на здоровое питание и занятия спортом. Однако масса тела не уходила.

В какой-то момент медики заподозрили, что Кили Фавелл беременна и несколько раз отправляли ее на анализ крови.

Однако ситуация прояснилась только после ультразвукового исследования, по результатам которого у девушки нашли в животе новообразование впечатляющих размеров, которое сама британка позже шутливо прозвала мистером Уиппи (Mr Whippy).

Девушке понадобилась пятичасовая операция, чтобы избавиться от кисты и похудеть на треть.