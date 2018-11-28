Житель Болгарии приехал служить в армию Беларуси

Не поверите: Максим Милевский специально вернулся из Болгарии в родной Дзержинск, чтобы занять свое законное место в армейском строю. Ничего героического, разумеется. Обычный поступок парня, для которого слова «патриотизм» и «Родина» — не пустой звук.https://t.co/uHNkrB0Qjz pic.twitter.com/arXxc2tRHH — Минобороны Беларуси (@MOD_BY) 27 ноября 2018 г.

Житель болгарского города Царево Максим Милевский специально вернулся в Беларусь, чтобы пройти срочную службу в белорусской армии. Его семья переехала в одну из стран Евросоюза девять лет назад, но молодой человек сохранил белорусское гражданство, и по достижении 18 лет приехал в военкомат города Дзержинска.

- Наши болгарские друзья, когда узнали, что Максим возвращается на родину, чтобы отслужить положенные полтора года в армии, удивились. Некоторые даже отговаривали: дескать, зачем ему это надо? Жил бы себе в удовольствие на черноморском побережье, занимался семейным бизнесом. Но мы твердо решили: сын, как и полагается гражданину Республики Беларусь, честно выполнит почетную мужскую обязанность, - заявила газете "Во славу Родины" мать призывника.

Молодой человек намерен служить в войсках специального назначения, так как профессионально занимается греко-римской борьбой.

В середине декабря Максим Милевский примет военную присягу. На это торжественное событие из Болгарии планирует приехать вся семья молодого человека, чтобы поддержать и поздравить.