В мире
28.11.2018 11:08
Текст: Николай Грищенко

Житель Болгарии приехал служить в армию Беларуси

Житель болгарского города Царево Максим Милевский специально вернулся в Беларусь, чтобы пройти срочную службу в белорусской армии. Его семья переехала в одну из стран Евросоюза девять лет назад, но молодой человек сохранил белорусское гражданство, и по достижении 18 лет приехал в военкомат города Дзержинска.

Фото: REUTERS
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- Наши болгарские друзья, когда узнали, что Максим возвращается на родину, чтобы отслужить положенные полтора года в армии, удивились. Некоторые даже отговаривали: дескать, зачем ему это надо? Жил бы себе в удовольствие на черноморском побережье, занимался семейным бизнесом. Но мы твердо решили: сын, как и полагается гражданину Республики Беларусь, честно выполнит почетную мужскую обязанность, - заявила газете "Во славу Родины" мать призывника.

Молодой человек намерен служить в войсках специального назначения, так как профессионально занимается греко-римской борьбой.

В середине декабря Максим Милевский примет военную присягу. На это торжественное событие из Болгарии планирует приехать вся семья молодого человека, чтобы поддержать и поздравить.

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