120 лет назад родился создатель легендарного Т-34

Михаил Ильич Кошкин, родившийся в ноябре 1898 года, остается не только самым выдающимся, но, пожалуй, и самым таинственным создателем отечественной бронетехники ХХ века.

В самом деле, как смог человек, окончивший всего три класса церковно-приходской школы, в зрелом возрасте поступить в Ленинградский политехнический институт на кафедру "Автомобили и тракторы"? Окончил вуз в 1934 году, умер в 1940-м. С 1936 года начинает работать в Харькове, в танковом КБ, и сразу становится главным конструктором. С 1938 года начинает заниматься проектированием прототипа танка, ставшего легендой ХХ века. Серийное производство начнется уже в 1940 году.

Он всегда говорил, что думал, невзирая на регалии своих собеседников. Каким-то внутренним чутьем понял, каким должен стать основной танк будущей войны, дыхание которой становилось все жарче. А ведь в конце 1930-х в мире так и не выработали единого взгляда на танк. Достаточно посмотреть на английскую, американскую и немецкую бронетехнику того времени.

Кошкин как истинный русский мастеровой смог создать технический шедевр буквально из подручных средств. Т-34 не отличался какими-то уникальными техническими ТТХ. Был весьма прост в изготовлении, обслуживании и ремонте. И при этом стал революционным, примером для подражаний на десятилетия вперед.

Многие до сих пор не понимают, зачем он садился за рычаги танка при марш-броске двух тридцатьчетверок на Москву в марте 1940 года. А наверное, потому, что человеком был таким, который все пропускает через себя. Он сделал танк, подобных которому в мире не было, и должен был сам ощутить машину, ее особый танковый дух.

17 марта 1940 года состоялась демонстрация новой бронетехники в Кремле. Сталину Т-34 очень понравился. Оценил он и то, что танки прошли от Харькова до Москвы своим ходом. Т-34 дали зеленый свет.

Скорее всего, останься Михаил Кошкин жив, он не допустил бы производственной гонки при выпуске новой машины, уделив все внимание максимальному повышению ее качества. Возможно, внес бы свои коррективы в обучение танкистов, в тактику применения бронетехники - с военными высокого ранга спорить он не боялся. И тогда более тысячи Т-34, с которыми СССР встретил 22 июня 1941 года, сыграли бы более существенную роль в битве с немецкими танкистами.

Останься Кошкин жив, не допустил бы гонки при выпуске Т-34

Увы, Михаил Ильич Кошкин умер 26 сентября 1940 года. Был похоронен на одном из самых престижных кладбищ Харькова. Но могилу его разрушили во время Великой Отечественной. И скорее всего это было не случайно. Гитлер, когда сам увидел трофейный Т-34, назвал его уже покойного создателя своим личным врагом.

У Кошкина остались три дочки, а дело его продолжил Александр Морозов, ставший одним из самых выдающихся танковых конструкторов послевоенного времени.

Кстати

В судьбе Михаила Кошкина принимал участие знаменитый Сергей Киров (настоящая фамилия - Костриков). Кошкин поступил в Ленинградский машиностроительный институт по личной рекомендации Кирова. После гибели Кирова 1 декабря 1934 года в его честь назвали опытный 55-тонный двухбашенный танк - СМК (Сергей Миронович Киров). Такой танк был у Красной Армии всего один. В ходе Финской войны прорывал линию Маннергейма, где подорвался на мине. Долго стоял на нейтральной полосе. Затем шесть танков Т-28 его вытащили и отбуксировали к своим. Отремонтировать не смогли.

На танке СМК мечтала воевать дочь Кирова от первого брака - Евгения Кострикова. Не успела: война закончилась. Но уже во время Великой Отечественной войны Женя добилась назначения в гвардейский танковый полк. Сначала - фельдшером: участвовала в Сталинградской и Курской битвах, выносила раненых с поля боя на Прохоровке. При содействии маршала Ворошилова старший лейтенант Кострикова поступила в Казанское танковое училище. Хотя считалось, что женщина физически не в состоянии выжимать педаль сцепления на Т-34: для этого требовалось усилие в 25 кг. А осколочно-фугасный снаряд пушки Т-34 весил 9,5 кг. Тем не менее девушка справилась, с отличием окончив ускоренный курс. И с 1944 года воевала командиром танка Т-34. Войну закончила в Праге командиром танковой роты.

Всего за ВОВ танкистами смогли стать 20 женщин, из которых танковое училище окончили 3. На Т-34 - только Евгения Кострикова.

Конкретно

Т-34: интересные факты

До принятия танка на вооружение РККА он обозначался А-34. Первый А-34 собрали в январе 1940 года. Литеру "А" не пытайтесь расшифровывать - это просто заводской индекс.

В начале 1941 года был создан Т-34М, избавленный от большинства недостатков Т-34. Но из-за войны все работы свернули.

В 1941 году Т-34 стоил 269 000 рублей, в 1942-м - 193 000, в 1945-м - 135 000. Трудоемкость изготовления за годы войны снизили в 2,4 раза.

Летом 1941 года КБ Грабина разработало для Т-34 57-мм орудие ЗиС-4. Танков с 57-мм орудием выпустили всего 30 штук. Дело в том, что бронебойные снаряды Т-34-57 обладали избыточной мощностью, а "Тигров" и "Пантер" тогда еще не было.

В мае 1943 года произвели 170 танков-истребителей Т-34-57 с 57-мм пушками ЗИС-4М. Скорость снаряда превышала 1000 м/с, с 500 метров он пробивал броню толщиной 106 мм.

После войны Т-34 производили в Польше и Чехословакии. Чехи ставили на танк пушки вплоть до калибра в 100 мм. Такой танк можно увидеть в музее города Латрун (Израиль).

Во время войны СССР передал один Т-34 американцам для ознакомления. Его (вместе с тяжелым танком КВ) в 1943 году судном из Мурманска доставили в США, где испытали на полигоне в Абердине. Американцам понравились дизель и пушка. Раскритиковали коробку передач, воздушный фильтр и закалку брони.

В 1945 году Уинстон Черчилль на вопрос о самом лучшем оружии ответил: " Английская пушка, немецкий "Мессершмитт" и Т-34".

3 июля 1950 года во время Корейской войны 4 реактивных истребителя-бомбардировщика ВВС США F-80C атаковали колонну автомашин и 4 танков Т-34 Северной Кореи. Американцы открыли огонь из 12,7-мм пулеметов и выпустили ракеты. Броня выдержала. Зато когда снаряд из танковой пушки разорвался перед самолетом, то он загорелся и упал на землю. Его пилот стал первым летчиком США, погибшим в той войне.

В Хорватии (война 1991-1995 годов) Т-34-85 обстреливали противотанковыми ракетами "Малютка". Танк выдержал два попадания, не утратив боеспособности.

В 2006 году во время антиправительственных выступлений в Будапеште митингующие захватили танк-памятник Т-34-85, завели его и использовали в столкновениях с полицией.