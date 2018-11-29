Банк России беспокоит перспектива роста долговой нагрузки граждан в условиях, когда ставки по кредитам перестали снижаться. В декабре регулятор обсудит необходимость новых мер по сдерживанию потребительского кредитования, рассказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

ЦБ с прошлого года отмечает, что потребкредитование опережает динамику реальных доходов граждан и корпоративного портфеля банков. Чтобы смягчить этот дисбаланс, он в этом году дважды (с 1 мая и с 1 сентября) пересматривал шкалу коэффициентов риска в зависимости от полной стоимости потребкредитов, в итоге повышенное резервирование охватывает теперь 99 процентов новых выдач (все кредиты по ставке от 10%). Первое повышение коэффициентов не внесло существенных изменений, отмечает ведущий методолог агентства "Эксперт РА" Анастасия Личагина: объемы выдачи сохранились на достаточно высоком уровне (за III квартал они выросли ко II кварталу на 8%, что соответствует темпам за тот же период 2017 года), а ставки продолжали снижаться (среднерыночное значение ПСК за III квартал снизилось в среднем на 0,5-1%). Эффект от сентябрьского повышения оценить можно не раньше II квартала 2019 года, когда нивелируется сезонный предновогодний всплеск потребительской активности, считает Личагина. Пока же годовые темпы прироста ссудной задолженности остаются двузначными (20,7% на 1 октября).

До сих пор ускоренный рост потребительского кредитования почти не приводил к увеличению долговой нагрузки населения, поскольку рост объема выдач новых кредитов почти полностью компенсировало опережающее снижение процентных ставок, отметила Юдаева. Однако теперь возможности банков по дальнейшему снижению ставок исчерпаны, это может привести к увеличению долговой нагрузки аналогично периоду 2011-2014 годов, когда за 2,5 года платежи по кредитам выросли с 4,5% до 9% номинальных доходов населения, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ за II-III кварталы этого года. Сейчас этот показатель (7,7%) крайне далек от пика 2014 года, сказала директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам стандартный PTI (отношение платежей по всем кредитам к доходам) в портфелях банков составляет стабильные 40%.

С начала следующего года Банк России начнет готовить ранжирование заемщиков по уровню долговой нагрузки, а с 1 октября 2019 года для банков станет обязательным расчет PTI по единой методологии, уже утвержденной ЦБ: чем выше долговая нагрузка, тем более высокими будут коэффициенты риска по кредиту, а значит, работа с закредитованным заемщиком становится менее выгодной. При низком PTI надбавок не будет. Шкала долговой нагрузки будет определяться советом директоров ЦБ и регулярно (например, раз в квартал) пересматриваться, пояснила Ксения Юдаева.

Это нововведение не окажет существенного влияния на многие крупные банки, которые уже работают на платформах, позволяющих при одобрении кредита учитывать общую долговую нагрузку заемщика, полагает Личагина.

Возможности банков для снижения ставок исчерпаны, продолжение быстрого роста кредитования приведет к увеличению долговой нагрузки

ЦБ отмечает что люди, отдающие более половины своих доходов кредиторам, массово перестают платить по долгам при ухудшении положения в экономике. Хотя риски растут, опасения перегрева пока выглядят преувеличенными, пишут в своем обзоре главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова и аналитик Валерия Волгарева: рынок неипотечных кредитов только недавно дорос до значений 2014 года, а соотношение неипотечного долга к средней зарплате составляет только 130%, что ниже уровня стран-аналогов и 170% в 2014 году.