Честное итальянское: первый бутик Lorena Antoniazzi в Москве

Итальянский бренд "высокого трикотажа" Lorena Antoniazzi окончательно прописался в Москве, открыв первый монобрендовый магазин в Торговом центре "Смоленский пассаж". На открытие приехала сама Лорена Антониацци, создатель и креативный директор марки, а гостям бутика ее представляла давняя подруга и основатель компании "Кашемир и Шелк" Виктория Саава, которая отметила, что коллекции Lorena Antoniazzi нельзя отделить от образа самой Лорены: "Активная, оптимистичная и неповторимая - она сердце компании".

Что нужно знать о бренде тем, кто до сих пор о нем ничего не слышал? Он был основан 25 лет назад семейной парой, Лореной и ее мужем, Лукой Мирабасси, и за очень короткое время завоевал репутацию одной из лучших трикотажных компаний Италии. Lorena Antoniazzi имеет мощную производственную базу в Перудже и самостоятельно создает не только все свои коллекции, но и сам трикотаж. Причем благодаря запущенной несколько лет назад системе "прозрачности" Traceability, любой покупатель может отследить все этапы создания купленной вещи и убедиться, что каждая деталь имеет полное право на официальную маркировку "Сделано в Италии". Как считает сама Лорена, на фоне эксплуатации многими итальянскими компаниями дешевой рабочей силы из стран третьего мира, такая прозрачность - основа долгого и прочного союза между производителем и покупателем. Другая предпосылка к долгосрочным отношениям - все до единого изделия Lorena Antoniazzi имеют официально подтвержденный сертификат на гипоаллергенность и абсолютно безопасны для здоровья.

Примечательно, что по тому же принципу "сделано в Италии и только там" создавались и интерьеры для московского бутика: и глубокие эргономичные кресла, и светильник из галереи современного искусства ArtItalia, и большие зеркала в деревянных рамах.

Тракотажные коллекции Lorena Antoniazzi демонстрируют спокойную цветовую гамму, которая без труда приспосабливается к любому гардеробу, и которую не перепутаешь ни с чем другим: их фирменный серый имеет благородный голубоватый подтон, а, например, белый плавно уходит в мягкий оттенок слоновой кости. Еще одна характерная черта изделий Lorena Antoniazzi - они выглядят будто живым и "подвижным". Все это - за счет рельефных узоров и игре фактур.

Зимнюю коллекцию гостям вечера представляла Лорена Антониацци: фактурные свитеры в традиционных для бренда благородных оттенках оттенках - от фирменного серо-голубого до бордового, базовые платья, брюки и жакеты с пушистой трикотажной нитью в качестве декоративного элемента, а также комфортная зимняя обувь с мягкими шнурками и меховой отделкой. Как показала многолетняя практика, то, что сделано в не знающей крепких морозов Италии, может идеально подойти для снежной русской зимы.