На ирако-сирийской границе замечены танки китайского производства. Речь идет о средних Тип 69-II. Фотография одной из таких боевых машин появилась в Сети.

صور جميلة من الحدود مع سورية ... pic.twitter.com/S52wYadHGZ — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) 25 ноября 2018 г.

Судя по изображениям, перед нами "шестьдесят девятый", недавно прошедший восстановительный ремонт. Как часто бывает в Ираке, в ходе возвращения танка к жизни на него не установили некоторые детали, которые были первоначально. Это, например, лазерный дальномер и бортовые экраны.

В наследство от армии Саддама Хусейна вооруженным силам нового режима досталось большое количество старых советских Т-55 и Тип 69. Последних в 80-е годы, когда страна была вовлечена в продолжительную и кровопролитную войну с соседним Ираном, было закуплено около 1000 штук.

Эти танки ценись за простоту и неприхотливость. Конечно, даже в то время они считались устаревшими, так как их монолитная броня не обеспечивала надежную защиту от современных противотанковых средств. Поэтому в ходе ирано-иракской войны, а также позже, уже во время военных действий в Кувейте и отражения американской агрессии 2003 года, значительное число такой бронетехники было потеряно. Однако даже сейчас у Ирака имеются сотни машин первого поколения. Их восстанавливают, возвращают в войска и уже применяют на различных фронтах войны с международным терроризмом.