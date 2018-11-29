Мантуров: Закон о мобильной торговле создаст 250 тысяч рабочих мест

Закон о мобильной торговле позволит создать 250 тысяч рабочих мест и реализовывать 4,5 миллиона тонн продукции агропромышленного комплекса.

В четверг на заседании правительство обсудило поправки в закон о торговле, упорядочивающие нестационарную и развозную коммерцию в ларьках, киосках, павильонах, автомагазинах. "Одна из главных новелл гарантирует предпринимателям адекватную замену места для торговли, если прежний участок, где размещался павильон или автолавка, понадобился для государственных или муниципальных нужд", - рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Договор на размещение киоска или автолавки предполагается заключать на более длительный срок - не менее пяти лет. "Затем по заявлению предпринимателя может быть продлен, причем без проведения торгов, для того чтобы были сформированы более надежные, стабильные условия", - отметил глава кабмина.

Выполнение ряда требований предъявлено и предпринимателю. Так, торговые сооружения должны будут соответствовать архитектурным требованиям, установленным местными властями. "Все мобильные торговые объекты должны содержаться в технически исправном состоянии, отвечать санитарным нормам", - добавил Медведев.

В министерстве промышленности и торговли эффект от принятия законопроекта оценивают в 220 миллиардов рублей дополнительных инвестиций в эту сферу со стороны малого и среднего бизнеса. Такую цифру озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров. "В целом законопроект предусматривает возможность к дополнительной реализации как минимум 4,5 миллионов тонн сельхозпродукции, - заявил он. - Плюс это обеспечит дополнительную занятость почти 250 тысяч".