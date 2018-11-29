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29.11.2018,  
12:00
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Новейшая пакистанская БМП "Гадюка" получила российское вооружение

На проходящей в Карачи оборонной выставке IDEAS2018 впервые представлена пакистанская боевая машина пехоты Viper ("Гадюка").
Фото: RealKarachi / youtube.com Фото: RealKarachi / youtube.com
Фото: RealKarachi / youtube.com

Созданная Heavy Industries Texila новая БМП имеет достаточно мощное вооружение, основой которого являются российские образцы. Например, автоматическая 30-мм пушка 2А42, 12,7-мм пулемет НСВ и комплекс противотанкового управляемого оружия AT-5B ("Конкурс-M").

Сам боевой модуль с дистанционным управлением словацкой разработки оборудован современной системой управления огнем, позволяющей эффективно применять средства поражения как днем, так и ночью.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Как видно на фотографиях, конструкторы серьезно поработали над защитой, основательно усилив ее. 

Основой Viper стал бронетранспортер Talha, который, в свою очередь, является развитием известного американского М113, уже длительное время выпускающегося в этой стране.

В базовом варианте бронемашина весит более 11 000 кг. Дизельный двигатель в 360 л.с. способен разгонять ее до 62 км/ч.  Вместимость - 12 человек.

Пакистанские вооруженные силы, в отличие от своих соседей - Индии, Китая, Ирана - длительное время вообще не имели техники класса БМП. Похоже, теперь, с появлением на вооружении новой разработки, это отставание будет успешно преодолено.

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Фото: РИА Новости www.ria.ru
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