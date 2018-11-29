"Одноклассники" снимут собственный сериал

Социальная сеть "Одноклассники" в преддверии Нового года устроила масштабную презентацию "OK Update". На ней топ-менеджеры ненавязчиво напомнили, что "Одноклассники" были первой соцсетью на территории нашей страны и рассказали о путях ее развития.

Планов у "Одноклассников" много - сотрудники представили одно из самых масштабных обновлений видеосервиса с момента его запуска в 2014 году, включая новую платформу для создателей профессионального и полупрофессионального контента - творческую студию. Потому что, по словам топ-менеджеров, контент - это именно то, на чем сейчас стоит сосредоточить свои силы. Большая часть обновлений станет доступна всем пользователям и авторам до конца года.

Кроме того, на презентации ОК раскрыли первые подробности о собственном сериале. По жанру это будет комедия. Да не просто, а - ситком. Рабочее название - "Пять с плюсом". Для этого ОК уже привлекли к работе креативную группу, которая разработала сценарий. Режиссером будет Сергей Сенцов, известный по работе над сериалами "Физрук" (ТНТ), "Гостиница "Россия" (Первый канал), "Французская кулинария" ("Россия 1") и другим.

Сюжет сериала построен вокруг взаимоотношений людей, живущих в одной большой квартире в центре Москвы. В центре сюжета - Ольга и Антон, которые готовятся к свадьбе и решают сдать в аренду комнаты в своей квартире знакомым. Заселяя к себе жильцов, Ольга и Антон обеспечивают себе настоящий стресс-тест на готовность к семейной жизни: экстремальный быт, навязчивые друзья, ревность и даже маленький ребенок.

Старт съемок сериала запланирован на начало 2019 года. Но это еще не все. В принципе - теперь любой пользователь соцсети сможет снимать хоть сериал, хоть ролик. Видео - это теперь главный вклад разработчиков. На презентации рассказали, что недавно "Одноклассники" обновили рекорд по просмотрам видео - каждые сутки видеоролики и трансляции в соцсети набирают более 690 млн просмотров.

Соцсеть по этому поводу даже разработала новую видеовитрину. Сервис "Видео" в веб-версии ОК будет организован по принципу онлайн-кинотеатра: в каталогах фильмов, сериалов и шоу появятся карточки проектов с подробным описанием и списками эпизодов. Благодаря этому пользователям будет проще ориентироваться в профессиональном видеоконтенте в соцсети, а авторы получат заинтересованную аудиторию. Смотреть и находить видео на новой витрине можно будет и без регистрации в социальной сети. Что важно - ОК открыли доступ ко всем разделам в анонимном режиме.

Новая витрина видео станет доступна всем пользователям до конца года. Для тех, кто создает и публикует видеоконтент, в ОК появится специальная платформа - творческая студия. С помощью нее все создатели видео в соцсети смогут дополнять свой контент интерактивными механиками: голосованиями, викторинами, аннотациями. Есть и текстовый редактор для видео. С его помощью можно размещать на видео или трансляции текст любого шрифта и цвета: например, создавать новостные ролики с текстовой строкой. В течение месяца творческая студия появится у всех пользователей, в том числе в приложениях на iOS и Android.

Что очень удобно - теперь каждый автор видео сможет познакомиться со своей аудиторией. ОК открывают доступ к статистике видео для всех групп. Статистика позволит, например, выгрузить географию зрителей и их социально-демографический профиль, узнать данные по каждому отдельному видео или каналу. В течение недели доступ к статистике получат все сообщества в ОК. "Одноклассники" также представили новую версию собственного мобильного приложения для прямых трансляций OK Live. Приложение получит новый дизайн и функцию звонка в прямой эфир - для подключения к трансляции одного или двух гостей. С помощью звонков можно подключать к эфиру зрителей или экспертов, вовлекать их в происходящее и делать соавторами трансляции. Возможность звонка в эфир появится в ближайшие месяцы не только в OK Live, но и в трансляциях в веб-версии ОК.

И наконец, авторы трансляций в ОК смогут получать поддержку от своих зрителей с помощью новой системы донатов - то есть платных подарков, которая будет работать на всех платформах: в веб-версии и приложениях ОК, а также в приложении OK Live. К трансляции можно будет добавить кнопку подарка и тем самым призвать зрителей поддержать автора. Создатели профессиональных трансляций смогут использовать новый сервис для проведения социальных акций и эфиров формата телемарафона. Разбираться с донатами помогут специально созданные видеоботы. А авторам стримов останется только лишь сосредоточиться на своих эфирах. Система донатов появится на всех платформах ОК в течение месяца.