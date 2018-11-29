В Якутии подняли на поверхность тело погибшего при обвале шахтера

Спасатели подняли на поверхность тело человека, погибшего под завалом после обрушения на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Последствия обрушения ликвидированы. К работе привлекались 69 человек и четыре единицы техники. Спасателям помогали шахтеры.

Напомним, ЧП случилось вечером 28 ноября. Под землей находились 55 человек, 34 из них - непосредственно на аварийном участке. Работа на шахте не останавливалась, введен режим ЧС. Прокуратура города Нерюнгри начала проверку по факту происшествия.