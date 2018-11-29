В Петербурге осудили мать, заперевшую младенца в сарае ради банкета

В Петербурге вынесли приговор женщине, которая заперла годовалого ребенка в сарае ради похода на банкет. Ближайшие девять месяцев петербурженка проведет в колонии общего режима, сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел в поселке Понтонный в августе прошлого года. Мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения и получила приглашение от друзей продолжить вечер с алкоголем.

Плачущий ребенок стал помехой. Женщина не нашла лучшего выхода, чем запереть младенца в сарае и уйти по своим делам. В помещении было холодно, ребенок остался без еды, одежды, средств гигиены.

Младенца спасли прохожие. Его доставили в больницу с тяжелой формы простуды. Мать быстро нашли полицейские. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье “Оставление в опасности”.

Мировой суд счел вину женщины доказанной.