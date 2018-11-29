Жительница Череповца предстанет перед судом за убийство младенца

В суд Череповца направлено дело в отношении 32-летней жительницы горожанки. Ее обвиняют в убийстве новорожденного сына, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Вологодской области.

Все произошло в июне нынешнего года. Рано утром дворник при перегрузке мусора из контейнеров обнаружила тело новорожденного ребенка. Она сразу же вызвала полицию. Выяснилось, что мать младенца живет в этом же доме. На учете по беременности она не стояла. Мальчика родила в домашних условиях. Как пояснила молодая женщина, ребенок появился на свет мертвым.

Однако в ходе экспертиз следователи установили, что мальчик родился живым. Женщина во время родов умышленно опустила его голову в воду. А потом просто выбросила тело младенца в мусорный контейнер.

Следком по Вологодской области возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ - "Убийство матерью новорожденного ребенка во время родов". За данное преступление обвиняемой грозит или ограничение свободы от двух до четырех лет, или принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы на этот же срок.