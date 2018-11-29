На Кубани в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

На трассе в Гулькевичском районе Кубани утром столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате ДТП пострадали шесть человек.

- По предварительным данным, 36-летняя водитель иномарки в условиях снегопада и гололеда не справилась с управлением. Женщина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с рейсовым автобусом Кропоткин - Гулькевичи. От удара автобус съехал в кювет и врезался в дерево, - рассказали в ведомстве. - Всего в момент аварии в общественном транспорте находились 23 человека. В больницу обратились шестеро, в том числе и предполагаемая виновница аварии.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.