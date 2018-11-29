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29.11.2018 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

На трассе в Гулькевичском районе Кубани утром столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате ДТП пострадали шесть человек.

Фото: УМВД по Оренбургской области
В ДТП на оренбургской трассе погибли пять человек

- По предварительным данным, 36-летняя водитель иномарки в условиях снегопада и гололеда не справилась с управлением. Женщина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с рейсовым автобусом Кропоткин - Гулькевичи. От удара автобус съехал в кювет и врезался в дерево, - рассказали в ведомстве. - Всего в момент аварии в общественном транспорте находились 23 человека. В больницу обратились шестеро, в том числе и предполагаемая виновница аварии.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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