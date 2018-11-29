Названо место установки в Крыму "всевидящего" радара

Возведение новой радиолокационной станции "Воронеж-М" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) начнется в следующем году в районе Севастополя.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в силовых структурах региона, РЛС будет развернута на месте старой станции "Днепр".

- Новый радар существенно превзойдет по своим боевым возможностям предыдущую РЛС, которая покрывала, в том числе, регион Ближнего Востока и могла "видеть" пуски баллистических ракет различного базирования на дальности до трех с половиной тысяч километров, - сказал собеседник агентства.

После распада Советского Союза радиолокационная станция "Днепр" под Севастополем была передана Украине. РЛС арендовалась некоторое время российскими военными, но впоследствии соглашение об этом было разорвано. "Днепр" не использовался свыше десяти лет, и его дальнейшая эксплуатация оказалась невозможна.

Напомним, около года назад генеральный конструктор "РТИ Ситстемы" Сергей Боев заявлял, что высокоточный радар семейства "Воронеж" будет возведен в Крыму к 2020 году. Установленная на полуострове РЛС возьмет под контроль южное и западное ракетоопасные направления.

Станции нового поколения "Воронеж" представляют собой радары метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов, которые в соответствии с зоной ответственности СПРН перекрывают друг друга и обеспечивают надежный контроль воздушного пространства за пределами России. Каждая станция может одновременно сопровождать до пяти тысяч целей.

В настоящее время на дежурстве находятся семь новейших РЛС, они контролируют все ракетоопасные направления.