Что помешало патриоту, моряку и мечтателю присоединить Калифорнию к России

Создать за морями-океанами новое общество, где все равны и счастливы, - эта идея владела умами многих мечтателей. Среди них Дмитрий Иринархович Завалишин - наследник старинного дворянского рода, морской офицер, талантливый литератор.

Он не был участником восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, тем не менее разделял идеи декабристов, был осужден вместе с ними и приговорен к двадцатилетней каторге.

В 16 мальчишеских лет

Он родился в 1804 году в семье генерал-майора, шефа астраханского полка и казачьего войска Иринарха Ивановича Завалишина. В доме отца, суворовского генерала и участника войны 1812 года, человека образованного, либерала, Дмитрий впитал идеи просвещения и стойкое убеждение в необходимости принести как можно больше пользы Отечеству.

В 1816 году юный Завалишин поступил в Морской кадетский корпус. И уже через год в числе лучших учеников совершил свое первое плавание. Вскоре из гардемаринов он был произведен в унтер-офицеры, затем в мичманы. "К должности прилежен и исправляет оную усердно"1, - оценивали мальчишку старшие офицеры.

Дмитрий оказался настолько сведущ в морских специальностях, что его пригласили преподавать в Морском корпусе. Причем ключевые дисциплины - астрономию, высшую математику, механику, теорию морского искусства и морской тактики. И в это в 16 лет! Лекции молодого преподавателя слушали будущие севастопольские герои В.И. Истомин и В.А. Корнилов, его товарищами по корпусу были В.И. Даль, П.С. Нахимов, И.П. Бутенев...

Казалось, судьба предначертала юноше блестящую карьеру мореплавателя. Но ничуть не меньше его занимали идеи социального освобождения, которые распространились в Европе после Великой французской революции. Завалишин гневно осуждал феодально-крепостнические порядки в России, страстно желал "восстановления нравственности" в Отечестве и создания "всемирного общества истины, правды, порядка и законной власти" в Европе. И свято верил, что с властью можно договориться - революция ему претила.

При содействии просвещенного монарха Александра I и правительства, надеялся юноша, можно решиться на социальный эксперимент где-нибудь в Северной Америке. Потому он был так счастлив принять участие в кругосветном морском путешествии - на 36-пушечном фрегате "Крейсер" под командованием знаменитого капитана М.П. Лазарева!

Курс на Сан-Франциско

17 августа 1822 года экспедиция вышла из Кронштадта. К тому времени Российско-американская компания уже третье десятилетие осваивала Аляску, Алеутские острова и берега Калифорнии. Первопроходцы занимались охотой, рыболовством, сельским хозяйством. Недалеко от Сан-Франциско возникло поселение-крепость Форт Росс, превратившееся в центр российского присутствия в Калифорнии.

2 сентября 1823 года "Крейсер" бросил якорь в бухте Новоархангельска, на острове Ситха там размещалась штаб-квартира Российско-американской компании. Завалишин вместе с другими офицерами уделил "немало времени на осмотр местности и на исследование положения колоний и быта как русских, так и алеут и туземного населения"2. А 1 декабря "Крейсер" встал на рейде Сан-Франциско. И Дмитрий приступил к осуществлению своей мечты.

Его проект заключался в создании колонии, которая воплотила бы в жизнь идеи равенства и социальной справедливости. Автор идеи понимал, что без согласия и поддержки российской это немыслимо. И всячески подчеркивал, хотя с большой долей лукавства: никакого вольнодумства или "покушения на основы", все делается для защиты интересов Российского государства на Тихом океане.

Завалишин назвал будущую колонию Орденом Восстановления, по примеру Мальтийского. Тщательно продумал атрибуты - знамена, символические белые одежды, наплечники с красным крестом и голубым атласным нагрудником с крестом из золотых звезд и надписью по-гречески "Сим победиши", печать с изображением одноглавого орла в окружении звезд. Был изобретен даже специальный шифр, с помощью которого должны были переписываться члены ордена. Они, конечно же, были рыцарями...

Орден создавался на принципах сильной централизованной власти, опиравшейся на абсолютное послушание рыцарей. Внешне в нем было много мистического, но вполне четко прорисовывались сущностные задачи: просветительская деятельность, распространение свободомыслия и восстановление прав граждан. Орден должен был объединять "христиан всякого звания и породы", его деятельность могла распространяться на все народы, страдающие от несправедливости и произвола властей. Цель - "доставить щастие народам восстановлением законных прав и властей, ... восстановить правду во всем мире".

Но "доставить щастие народам" не получилось... Материалы по Ордену Восстановления, в том числе красочные эскизы, сделанные Завалишиным, хранятся в следственном деле, которое завел на него Высочайше учрежденный комитет для изыскания соучастников злоумышленного общества, открывшегося в декабре 1825 года.

За полчаса до мечты

В бумагах Завалишина, опечатанных после его ареста в Петербурге, нашлось немало писем и черновиков на испанском языке и шифрованная корреспонденция. Он связывался с американскими, российскими и европейскими адресатами в поисках "сторонников истины и правды". Предложения вступить в орден были сделаны генерал-интенданту российского флота, капитан-командору Н.В. Головнину, мичману Ф.С. Лутковскому (близкому другу Завалишина), испанским монахам Альтимире и Луису, директору Российско-американской компании К.Т. Хлебникову и бухгалтеру компании А.И. Ленже...

Орден Восстановления виделся Завалишину как ядро новой Калифорнии, которую допускалось присоединить к России на правах самоуправляемой территории. Калифорния, пережившая испанское владычество, тогда должна была войти в состав Мексики, но, по мнению Дмитрия, этот вопрос можно было решить по-иному, в российских интересах. "Внешнее и внутреннее политическое состояние Калифорнии весьма ненадежно. Провинция объявила себя независимою3 - но кто признал ее? Внутренние происшествия угрожают ей истреблением..."4.

В бумагах Следственного комитета отложился текст составленного Завалишиным проекта "Конституции Калифорнии"5 на испанском и русском языках.

Завалишин много путешествовал, побывал в Сан-Рафаэле, Сан-Франциско-Солано, Сан-Пабло, Сан-Хосе, Санта-Кларе, Санта-Крусе и Маринозе, посетил берега реки Сакраменто, где предполагал устроить новые русские поселения вблизи Форта Росс, существенно расширив территорию колонии. Земли там отличались превосходным климатом и богатой почвой.

В "Предначертании о населении, образовании и укреплении земли военного Ордена Восстановления" подчеркивалось: "Необходимость укрепить северный берег пролива Сан-Франциско, помня возможность высадки на оный. Должно лес обнести стеною со скрытыми батареями, отыскать камень в проливе, иметь на обоих берегах маяки, построить гавань для гребных судов; учредить телеграфы, почту, водою запрудить каналы и построить мельницы и испытать, годна ли земля морского дна для обработки... В Богаче построить крепость и основать верфь. Осмотреть порт Тринидат и укрепиться в нем"6.

Завалишин вошел в высшие круги калифорнийского общества, активно подыскивал единомышленников. В этом ему способствовал Лутковский, прибывший в Америку годом ранее. Морские офицеры, позднее дававшие показания по делу декабриста, отмечали, что "в Калифорнии он был любим", а "веселый нрав Завалишина более всего способствовал его ознакомлению с жителями Калифорнии", что он часто делал им подарки, "на кои с избытком было достаточно его жалованье"7.

Уже из России, в письме одному из своих калифорнийских знакомых, Завалишин признавался: "Ни расстояние, ни время не могут истребить из памяти страну, в коей небо, казалось, открывало мне политическое поприще мое"8.

В его бумагах сохранилось письмо жителям селения Санта-Крус, где объявлялось, что "неисповедимым объявлением" он назначен руководить ими в борьбе с неустройством и царящим злом, и жители призывались "жертвовать собою для блага человеков", "для утверждения законного правительства сообразно вашему и общему желанию"9.

Пророка нет в своем отечестве

"Американские" документы Дмитрия Завалишина были тщательно собраны и объединены Следственным комитетом в отдельную подборку. Из них следовало, что Дмитрий Иринархович беспокоился о неэффективном управлении колонией Росс: "Кампания не могла обладание оною признавать прочным и по тому в течение 12ти лет не принимала надлежащих мер к усилению ея. Это причиною, что колония сея поныне не приносит всей той важной пользы, какая была первоначально целию основания оной..."10.

Завалишин был уверен, что положение можно исправить: "На берегу Нового Альбиона находится крепость Росс, основанная в 1812м году и принадлежащая Российско-американской компании. Права России на обладание сим местом суть права покупки или добровольной уступки и первозанятия ... Небольшое число людей надобно для поселения, чтоб достаточно было прокормить наши колонии и удовлетворить еще и другим надобностям. Я бы предложил на первый раз перевезти туда три или четыре семейства людей, хорошо знающих хлебопашество, и потом предоставить на волю вступающих в службу Компании возвращаться назад в Россию или оставаться в Россе"11.

И далее: "...Населенная и под хорошим управлением состоящая колония в Новом Альбионе могла бы снабжать как все остальные колонии, так и приходящие суда съестными припасами с избытком. Личная дружба правителя с начальником соседних миссий, умение обходиться с индейцами, оградило бы сию колонию безопасностью. И можно отвечать, что в короткое время выгоды, от оной полученные, далеко бы превысили расход первоначального ее заведения"12.

Завалишин провел в Калифорнии всего два с половиной месяца. И мечтал вернуться туда, навсегда сделавшись "русским американцем". На следствии Лутковский рассказывал, что его друг открыл ему "намерение свое вступить на службу в Российско-американскую компанию, поселиться в селении Росс и ласковым обращением с индейцами более и более привязать их к России и тем распространить ея владения"13.

Члены Следственной комиссии и Верховного военного суда по делу декабристов признали заслуги и дарования Завалишина. Проводивший следствие генерал В.В. Левашев в докладе Николаю I утверждал: "...Калифорния в таком положении легко могла сделаться театром действий человека, одаренного умом и предприимчивостью. Завалишин имел и то, и другое"14.

Предложения Завалишина о создании Ордена Восстановления, развитии русских поселений в Калифорнии и ее присоединении к России рассматривались Особым комитетом под председательством А.А. Аракчеева. Дерзкий проект был отклонен в силу его "неудобоисполнимости" и боязни создания общества "беспокойных умов".

А беспокойного автора, всю жизнь желавшего быть полезным Отечеству, ждала опала.

P.S. Он пытался получить разрешение уехать из России, но тщетно. Жизнь пошла по другому сценарию. Увы, трагическому.

Впереди были арест, каторжные работы и ссылка. Лишь в преклонные годы Дмитрий Иринархович снова обрел свободу. К тому времени Россия успела утратить свои американские колонии.

1. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 358. Л. 28.

2. Завалишин Д.И. Кругосветное плавание фрегата "Крейсер"//Древняя и новая история. 1877. Т. 2. N 10. С. 154.

3. Очевидно, имелась в виду независимость от Испании в составе Мексики.

4. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 48. Л. 231 об.

5. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 48. Л. 129-138 об.

6. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 48. Л. 22.

7. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 47. Л. 176.

8. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 48. Л. 97.

9. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 48. Л. 134.

10. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 48. Л. 235 об.

11. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 48. Л. 231.

12. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 48. Л. 232.

13. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 47. Л. 145 об.

14. ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 47. Л. 172.1.