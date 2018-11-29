Шведские СМИ заметили успехи России в сельском хозяйстве

Шведский журнал Lantbrukets Affärstidning ("Сельскохозяйственный бизнес") опубликовал статью под заголовком "Успешная приверженность самообеспечению" о победах России в сельском хозяйстве.

Авторы материала отмечают, что сельское хозяйство является самой быстрорастущей отраслью российской экономики, и сейчас страна экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия. За последние 20 лет она превратилась из зависимой от импорта продовольствия страны в одного из самых главных экспортеров продукции агропромышленного комплекса. Только за последние пять лет производство сельскохозяйственной продукции и ее экспорт в стране выросли на 20 процентов.

Журналисты издания объясняют это торговой и сельскохозяйственной политикой государства: с 2005 года правительство стало активно инвестировать в собственное сельское хозяйство, а запрет на ввоз европейских и американских продуктов питания еще больше подстегнул развитие внутреннего рынка. В итоге по результатам 2017 года Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых и семян подсолнечника, третьим по величине производителем молока и картофеля и пятым по величине производителем яиц и курятины.