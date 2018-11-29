В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она объяснила логику введения Западом против России, вызвало отклики в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков убежден, что за санкциями стоит делание оказывать давление, "устранить или ослабить своих конкурентов на мировых рынках".

"Понятно, что когда санкции используются как орудия давления на какую-либо страну, будь то Российская Федерация, Корея или Иран, всегда находятся обоснования для ввода этих ограничительных мер, - цитирует RT слова депутата. - Чаще всего открыто никто не признаётся в желании оказать политическое давление или нанести экономический ущерб, устранить или ослабить своих конкурентов на мировых рынках",

В отношении России, как считает Новиков, санкции вводятся как инструмент политического и экономического давления.