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Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она объяснила логику введения Западом против России, вызвало отклики в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков убежден, что за санкциями стоит делание оказывать давление, "устранить или ослабить своих конкурентов на мировых рынках".

Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России

"Понятно, что когда санкции используются как орудия давления на какую-либо страну, будь то Российская Федерация, Корея или Иран, всегда находятся обоснования для ввода этих ограничительных мер, - цитирует RT слова депутата. - Чаще всего открыто никто не признаётся в желании оказать политическое давление или нанести экономический ущерб, устранить или ослабить своих конкурентов на мировых рынках",

В отношении России, как считает Новиков, санкции вводятся как инструмент политического и экономического давления.

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