Сотни человек приняли участие в массовой акция против терроризма и экстремизма, проведенной в городе Оше. Люди прошли колонной по центральной магистрали города - улице Ленина. Участники акции несли транспаранты и плакаты, призывающие бороться с распространением радикальных идей, поддерживать и развивать мир и дружбу.

По данным службы по связям с общественностью мэрии Оша, в шествии приняли участие муниципальные чиновники, представители духовенства, гражданских и молодежных союзов, а также женских организаций. Городские власти полагают, что проведение подобных акций служит профилактическим целям и помогает вовлечь местных жителей в борьбу против радикальных течений.

Вопрос борьбы с радикальными идеями имеет для юга Киргизии особую важность. Географически этот регион ближе к внешним границам постсоветского пространства, а его уроженцы считаются более религиозными и чаще подвержены влиянию эмиссаров экстремистских группировок.