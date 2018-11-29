Вышел трейлер экранизации "Семи пар нечистых" Вениамина Каверина

На YouTube опубликован трейлер военной драмы "Семь пар нечистых" - экранизации одноименной повести Вениамина Каверина.

"Бунт в открытом море - это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями. Эта ненависть переполняет людей. Бунт заключенных на корабле страшен вдвойне. Слишком много ненависти на ограниченном пространстве. Но все меняется, когда появляется общий враг…", - скупо обрисовывает ситуацию синопсис.

Постановщик картины - Кирилл Белевич ("Спасите наши души", "Сыщики районного масштаба", соавтор сценария "Мы из будущего"). В ролях: Юрий Борисов ("Елена", "Т-34"), Мари Ворожи ("Сын отца народов", "Черная молния"), Тимофей Трибунцев ("Последний богатырь", "День выборов"), Василий Мищенко ("Экипаж", "Оттепель"), Михаил Евланов ("Брестская крепость").

Сопродюсер - лауреат Берлинского МКФ Вадим Абдрашитов ("Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Слуга", "Время танцора").

Оригинальная повесть Вениамина Александровича Каверина, автора "Двух капитанов" и "Открытой книги", вышла в 1962-м. Ее действие разворачивается в первые дни Великой отечественной на Северном флоте, где еще не оперившегося лейтенанта Сбоева откомандировали на борт старенького парохода "Онега" - сопровождать груз с оружием. Плюс "Онега" принимает на борт команду уголовников, следующих на строительство военного аэродрома. В какой-то момент зэки поднимают бунт, захватывают судно и начинают бесчинства, замышляя бежать далее в Норвегию, но война спутывает все планы злодеев.

В кино - с 6 декабря.