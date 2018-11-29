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Вышел трейлер нуарного детектива "Будто во сне"

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    29.11.2018, 10:59
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Эротика, саспенс и недоверие - в трейлере криминального неонуара "Будто во сне".

Фото: youtube.com/ iVideos
Вышел трейлер нового хоррора про злых монахинь "Святая Агата"

Картину поставила по собственному сценарию Мередит Данлак.

Кэтрин, чей муж недавно добровольно ушел из жизни, тяжело переживает утрату. Однако спустя время она узнает, что ее покойный супруг был не так прост и посещал элитный клуб, предлагающий услугу весьма щепетильного свойства.

Молодая женщина выясняет, что стало причиной смерти ее любимого человека, но, как выясняется, своим расследованием она разворошила улей преступного синдиката.

В главных ролях: Кэтрин Уотерстон, Майкл Шеннон и Люк Эванс.

Премьера намечена на январь 2019 года.

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