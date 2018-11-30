Белорусские профсоюзы продолжат благоустройство Кургана Славы

Работы по дальнейшему благоустройству Кургана Славы, на месте которого 75 лет назад была успешно проведена крупномасштабная операция "Багратион", сыгравшая знаковую роль в ходе Великой Отечественной войны и освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, взяли на себя профсоюзы РБ.

Летом 1944 года здесь была разгромлена 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Сражение, завершившееся 11 июля, стало решающим шагом на пути к освобождению Беларуси. О планах общественной организации к юбилейным торжествам шла речь на совместном заседании президиумов ФПБ, общественного объединения ветеранов и союза молодежи, которое прошло накануне в штаб-квартире Федерации профсоюзов, информирует БЕЛТА.

Следующий год, подчеркнул лидер профсоюзов РБ Михаил Орда, особенно знаменателен для страны, жители которой будут отмечать 75-ую годовщину освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. И общественные организации страны примут активное участие в памятных мероприятиях, приуроченных к этой дате.

В 2019 году, напомнил он, отпразднует свой полувековой юбилей и Курган Славы - мемориал и воинский музей, который сегодня опоясывают бетонные лестницы, на каждой из которых вырублены 241 ступенька. А венчает Курган мемориал из четырех штыков - символы фронтов, освободивших Беларусь. Они стоят в центре кольца, на котором изображены семь мужских лиц - защитников Отечества.

Федерация профсоюзов намерена взять на себя работу по дальнейшему благоустройству мемориала и провести в День Независимости вместе с социальными партнерами - на этой священной для каждого белоруса земле - торжественное мероприятие, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

В федерации уточнили, что по инициативе профсоюзов еще три года назад была проведена масштабная реконструкция Кургана. В прошлом году у его подножия установили информационные стенды, которые иллюстрируют ход наступательной операции "Багратион". И это не единственный памятный объект, над которым шефствует организация.

В 2015 году были проведены реконструкция мемориала "Ревир" в Бресте и реставрация мемориального комплекса "Шауличи" в Гродненской области - одного из крупнейших памятников, напоминающих о судьбе "огненных деревень". Кроме того, в следующем году профсоюзами запланирован ряд мероприятий, направленных на обустройство и других знаковых и малоизвестных мемориалов, памятников и обелисков воинской славы и мест захоронений бойцов Красной Армии в регионах.

Одной из главных задач профсоюзов Орда назвал "совершенствование шефской работы с людьми", которые ушли на заслуженный отдых. "Важно не забывать о самом главном - внимании к человеку", - подчеркнул он, уточнив, что в этом направление уже многое делается профсоюзами. Абсолютное большинство коллективных договоров содержат положения по оказанию всесторонней поддержки ветеранам. Среди них - материальные выплаты и подарки к юбилеям, профессиональным и другим праздникам, помощь в лечении, заготовке продуктов на зиму, доставке топлива, обработке приусадебных участков и многое другое.