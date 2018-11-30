Boeing доработает программное обеспечение нового самолета 737 MAX

В течение 6-8 недель компания Boeing может выпустить обновление программного обеспечения своей новой модели пассажирского самолета -737 MAX. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что 29 октября, через 13 минут после вылета из Джакарты, упал в море самолет индонезийской авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек. Boeing упрекают в том, что он не обновил инструкции для пилотов 737 MAX 8 и 9 и не предупредил о появлении в этих машинах автоматической системы предотвращения сваливания самолета в штопор.

Сообщение об установке новой системы авиакомпании получили от производителя уже после катастрофы. Выдвигается версия, что именно это и послужило причиной катастрофы.

Boeing уже заверил, что обновил инструкции и что самолеты 737 MAX безопасны для полетов. Однако потребность в обновлении программного обеспечения по мере выявления новых фактов в ходе расследования ещё существует.