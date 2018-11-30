Boeing доработает программное обеспечение нового самолета 737 MAX

Новости

В Москве мужчину осудили на 4 года за вербовку в ИГ в соцсети 13:54
Телекомикс "Проповедник" продлен на четвертый сезон 13:54
Володин: За расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко 13:54
Видео: В Татарстане испытали грузовой дрон "Русский Халк" 13:52
У наместника Киево-Печерской лавры проводятся обыски 13:51
Набор веса после диеты связали с высоким риском смерти 13:50
СК проверит инцидент с подростком-инвалидом в челябинском аэропорту 13:45
Прокуратура проверит Шереметьево из-за рабочего на ВПП 13:45
В Кузбассе перевернулся автобус с рабочими 13:42
Путин подписал поправки в бюджет 13:41
Белорусские профсоюзы продолжат благоустройство Кургана Славы 13:40
Александр Торшин покинет пост зампреда Банка России 13:39
Официальные лица Аргентины не встретили Макрона по прилету на G20 13:38
В Крыму прокомментировали запрет на въезд мужчинам из РФ на Украину 13:37
В Турции по делу об убийстве Хашкаджи выдан ордер на арест 15 саудовцев 13:32
В Сибири начали поиск попутчика для котенка из Китая 13:32
В Москве канатная дорога открылась после кибератаки 13:30
Россияне положили в банки около 2,7 триллиона рублей 13:23
Причиной экстренной посадки самолета Меркель стали неполадки с проводкой 13:23
Пушков назвал неумным решение Киева закрыть въезд мужчинам с гражданством РФ 13:17
Mitsubishi отзывает в России более 60 тысяч кроссоверов 13:12
В Крыму разъяснили смысл провокаций Украины в Азовском море 13:10
Бывшему пожарному продлили арест по делу "Зимней вишни" 13:08
Захарова: Говорить о зеркальных мерах в отношении Украины просто страшно 12:57
Конфликты с участием истребителей над Балтикой почти прекратились 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
30.11.2018 12:25
Рубрика: Экономика

Boeing доработает программное обеспечение нового самолета 737 MAX

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В течение 6-8 недель компания Boeing может выпустить обновление программного обеспечения своей новой модели пассажирского самолета -737 MAX. Об этом сообщает Reuters.

Сбивший мужчину Boeing получил повреждения

Напомним, что 29 октября, через 13 минут после вылета из Джакарты, упал в море самолет индонезийской авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек. Boeing упрекают в том, что он не обновил инструкции для пилотов 737 MAX 8 и 9 и не предупредил о появлении в этих машинах автоматической системы предотвращения сваливания самолета в штопор.

Сообщение об установке новой системы авиакомпании получили от производителя уже после катастрофы. Выдвигается версия, что именно это и послужило причиной катастрофы.

Boeing уже заверил, что обновил инструкции и что самолеты 737 MAX безопасны для полетов. Однако потребность в обновлении программного обеспечения по мере выявления новых фактов в ходе расследования ещё существует.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал поправки в бюджет
Совфед: Все, на чем держится экономика Украины, связано с Россией
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова
В Пенсионном фонде разъяснили, как купить пенсионные баллы
Чего ждать от саммита G20 в Аргентине