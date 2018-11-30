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Дом актера криминальных сериалов забросали банками с краской

Новости
    30.11.2018, 20:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Неизвестные злоумышленники напади на дом актера российских сериалов Артема Назарова. Как передает РЕН ТВ, хулиганы забросили банки с черной краской в окна дома артиста, расположенного в Одинцовском районе Московской области.

При этом пострадало не только жилище, но и сам Назаров. Характер травм которого не назван. Как и то, что могло стать причиной атаки.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все обстоятельства нападения и сумма нанесенного ущерба.

Артем Назаров родился 5 ноября 1976 года в Химках. Учился в МГУ имени Ломоносова на социологическом факультете, в Щукинском училище, Школе-студии МХАТ. С 2003-го - актер, с 2010-го - режиссер в Государственном музыкальном театре национального искусства под управлением Владимира Назарова.

Как режиссер поставил "Тень" и "Золушку" - по пьесам Шварца, "Мать Иисуса" - по пьесе Александра Володина, "За закрытыми дверями" Сартра.

Экранные работы: "Каменская", "Марш Турецкого", "Продается детектор лжи", "Роковое сходство", "Химик", "Тарас Бульба", главная роль в мелодраме Владимира Назарова "Лабиринт".

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