Закон Калужской области от 29 ноября 2018 года № 404-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием 22 ноября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области (далее - Фонд) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 11 914 988,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС), - в сумме 11 874 116,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда - в сумме 11 914 988,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год - в сумме 12 817 305,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, - в сумме 12 776 433,4 тыс. рублей и на 2021 год - в сумме 13 657 032,6 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,

получаемых из ФОМС, - в сумме 13 616 160,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год - в сумме 12 817 305,3 тыс. рублей и на 2021 год - в сумме 13 657 032,6 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, поступление доходов в бюджет Фонда:

на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить объем бюджетных ассигнований Фонда, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из ФОМС, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Расходы бюджета Фонда

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, структуру расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Калужской области, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Калужской области, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В процессе исполнения бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2019 год в сумме 2 671 656,4 тыс. рублей и на плановый период 2020 года - 2 935 656,4 тыс. рублей, 2021 года - 3 224 656,4 тыс. рублей.

2. Целями использования средств нормированного страхового запаса являются:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

- возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Калужской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

- оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Калужской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Установить, что доходы, поступившие в 2019 году на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх сумм, установленных настоящим Законом, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, за исключением целевых средств.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года средства субвенции и иные межбюджетные трансферты, полученные в 2018 году из бюджета ФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Калужской области, подлежат возврату в бюджет ФОМС в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

3. Установить, что расходование средств на финансовое возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Калужской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляется с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что расходование средств на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, осуществляется с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года средства бюджета Фонда для целей, установленных пунктом 3 части 6 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", направляются в 2019 году на те же цели с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон.

6. Установить уровень индексации размеров должностных окладов (окладов) работников Фонда с 1 октября 2019 года на 4,3 процента.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов

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