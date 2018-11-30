Закон Республики Коми от 29 ноября 2018 года № 111-РЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Государственным Советом Республики Коми 22 ноября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 18 735 452,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18 055 185,5 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 365 507,8 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 278 913,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 735 452,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 20 110 279,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 427 203,4 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 365 507,8 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 283 236,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 21 391 274,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 20 704 050,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 365 507,8 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 288 002,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 20 110 279,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 21 391 274,9 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых в 2019 году, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из республиканского бюджета Республики Коми на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования; на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования), направляются на цели, устанавливаемые Соглашением о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми, заключаемым между Министерством здравоохранения Республики Коми и государственным бюджетным учреждением Республики Коми "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми" по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.

Установить, что прочие межбюджетные трансферты, получаемые в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, направляются в состав нормированного страхового запаса Фонда для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по целевым статьям, группам видов расходов на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по целевым статьям, группам видов расходов на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год 1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2019 год в сумме до 1 178 913,9 тыс. рублей.

Установить, что при поступлении в бюджет Фонда средств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 2 настоящей статьи, сверх учтенного объема, общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда увеличивается на сумму дополнительно поступивших доходов.

Установить, что указанные средства предназначены для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми.

2. Нормированный страховой запас формируется (допускается поэтапное формирование) из средств бюджета Фонда.

В состав нормированного страхового запаса направляются:

1) субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Фонда;

2) доходы от размещения временно свободных средств;

3) средства, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате применения к страховым медицинским организациям санкций за нарушение обязательств по договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в виде уменьшения финансирования страховой медицинской организации;

4) остатки средств (за исключением остатков целевых средств) на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 января 2019 года, не использованные на завершение расчетов за 2018 год;

5) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

6) средства от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

7) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", а также на финансовое обеспечение судебных решений по оплате сверх установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования объемов медицинской помощи за предыдущие годы;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Республики Коми застрахованным в Республике Коми лицам, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Коми лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств, указанных в пункте 6 части 2 настоящей статьи.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Установить, что доходы, поступившие в бюджет Фонда сверх объема, утвержденного настоящим Законом (за исключением целевых средств, доходов, указанных в пункте 2 части 5 настоящей статьи), направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Коми с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что средства, поступающие в бюджет Фонда дополнительно в форме межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляются на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

3. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2019 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются в состав нормированного страхового запаса с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

4. Установить, что средства, поступившие в доход бюджета Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в размере подтвержденной потребности за 2018 год, направляются на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

5. Установить, что основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи Фонда также являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" и "Межбюджетные трансферты" целевой статьи расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования" в пределах общего объема средств, предусмотренных по указанным видам расходов;

2) поступление средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

Статья 7. Расходы на выполнение функций аппарата органов управления Фонда и норматив на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями на 2019 год

1. Установить, что расходы на выполнение функций аппаратом Фонда предусмотрены на 2019 год в сумме 90 188,5 тыс. рублей.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Коми, в 2019 году в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Коми С.А.Гапликов

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