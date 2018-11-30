Конфликты с участием истребителей над Балтикой почти прекратились

Конфликты с участием иностранных истребителей над Балтийским морем почти прекратились. Это стало возможным благодаря заключенным соглашениям с соседями - Финляндией, Латвией и Эстонией.

Об этом сегодня на конференции по межведомственному взаимодействию сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС. По его словам, достигнутые договоренности позволили снизить число конфликтов практически до нуля и повысить безопасность полетов над Балтикой.

- Вместе с Росавиацией определили и опубликовали в национальных перечнях аэронавигационной информации Финляндии, Латвии и Эстонии международные поворотные точки маршрута полетов для самолетов государственной авиации России из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно, - сказал Михаил Мизинцев.

Кроме того, в нынешнем году начала официально действовать автоматизированная военно-гражданская система планирования использования воздушного пространства. Это повысило безопасность полетов в московской зоне и обеспечило совместно решение задач с московским центром автоматизированного управления воздушным движением.