Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.11.2018,  
12:56
Текст:  Светлана Цыганкова

Конфликты с участием истребителей над Балтикой почти прекратились

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Конфликты с участием иностранных истребителей над Балтийским морем почти прекратились. Это стало возможным благодаря заключенным соглашениям с соседями - Финляндией, Латвией и Эстонией.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
МиГ-35 получит радар с активной фазированной антенной решеткой

Об этом сегодня на конференции по межведомственному взаимодействию сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС. По его словам, достигнутые договоренности позволили снизить число конфликтов практически до нуля и повысить безопасность полетов над Балтикой.

- Вместе с Росавиацией определили и опубликовали в национальных перечнях аэронавигационной информации Финляндии, Латвии и Эстонии международные поворотные точки маршрута полетов для самолетов государственной авиации России из Санкт-Петербурга в Калининград и обратно, - сказал Михаил Мизинцев.

Кроме того, в нынешнем году начала официально действовать автоматизированная военно-гражданская система планирования использования воздушного пространства. Это повысило безопасность полетов в московской зоне и обеспечило совместно решение задач с московским центром автоматизированного управления воздушным движением.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Новый военно-транспортный самолет РФ передан на испытания 27.11.2018
Завершилась разработка двигателя для ударного вертолета Ми-28НМ 27.11.2018
истребители
Новейший истребитель МиГ-35 может быть поставлен в десятки стран 28.11.2018
МиГ-35 получит радар с активной фазированной антенной решеткой 28.11.2018
НАТО
Новое название для российской ракеты "Буревестник" выбрали в НАТО 22.11.2018
Четверо военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии 04.11.2018