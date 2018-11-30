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Lucasfilm запускает детский сериал по "Звездным войнам"

Новости
    30.11.2018, 12:35
Текст:   Борис Шигин
Фото: youtube.com/ Star Wars Kids Фото: youtube.com/ Star Wars Kids
Фото: youtube.com/ Star Wars Kids

Lucasfilm привлекает юных падаванов ко вселенной "Звездных войн". На YouTube-канале Star Wars Kids студия выложила трейлер серии короткометражных анимационных фильмов "Звездные войны: Галактика приключений".

Фото: youtube.com/ iVideos
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В мультфильмах появятся все значимые персонажи оригинальной трилогии: Люк Скайуокер, Дарт Вейдер, Хан Соло и остальные.

"Галактика приключений" познакомит новое поколение с самыми узнаваемыми и решающими сценами космической саги. В мультфильмах можно будет услышать диалоги, музыку и звуковые эффекты из полнометражных эпизодов.

Первые шесть серий выходят 30 ноября на сайте starwarskids.com и на YouTube-канале Star Wars Kids.

Трейлер собирает комментарии взрослых фанатов саги, стеснительно интересующихся, можно ли им смотреть "Галактику приключений", чтобы скоротать время до выхода девятого эпизода "Звездных войн".

Нас кормят только слухами об актерском составе и деталях сюжета следующего фильма саги. Недавно появилось предположение о возможном возвращении Натали Портман.

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