Министры финансов G20 обеспокоены ограничениями в мировой торговле

Министры финансов встретились в Аргентине накануне саммита лидеров "двадцатки". Они обсудили проблемы ограничений в мировой торговле. Большинство участников высказалось против этих ограничений, так как они являются причиной замедления роста мировой экономики, рассказал первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов РИА Новости.

По мнению министра, чтобы увеличивать экономический рост, нужны инвестиции. А для них у производителя должна быть уверенность, что он сможет продать товар. Ограничения же снижают инвестиционную активность.

Участники встречи выразили обеспокоенность тем, что прогнозы МВФ, ОЭСР по динамике роста меняются в худшую сторону.

Саммит G20 начался 30 ноября в столице Аргентины. Встреча министров финансов традиционно проходит перед встречей глав государств.