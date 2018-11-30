Netflix снимет альтернативную историю Великой французской революции

Неугомонный Netflix продолжает бесконечно расширять свой медиаугодья: на этот раз, как сообщает SlashFilm, главный стриминговый сервис доберется до Великой французской революции.

Точнее - до одного из проповедников знаменитой гильотины - Жозефа Игнаса Гильотена. Последний был выдающейся личностью: значимый масон, профессор анатомии, политический деятель, друг лидеров революционеров Робеспьера (который его, впрочем, позже арестовал) и Жан-Поля Марата.

Любопытно, что он не был создателем гильотины - на деле машина смерти была известна и ранее под названием Шотландская дева, а во Франции ее называли также Девой или Мебелью Правосудия.

Похожий механизм для казни использовался и в других странах, в частности - в Италии, Великобритании и Швейцарии.

Однако историческая личность Гильотена Netflix беспокоит мало - профессор в их интерпретации будет заниматься загадочными расследованиями

Основные события развернутся в 1787 году, когда Гильотен обнаруживает таинственный вирус под названием "Голубая кровь". Он заражает богачей, заставляя их убивать крестьян и прочий простой люд, что быстро приводит к восстаниям.

Иными словами, автор проекта писатель Аурелиан Мола и его коллега Гайя Гуасти представят зрителю альтернативную историю Французской революции, в духе проектов "Президент Линкольн против вампиров", "Марко Поло", "Демоны Да Винчи", "Гоголя" или современных приключений Шерлока Холмса.

Они же отвечают за сценарий и подготовку 8-ми эпизодов по 50 минут.

Что касается даты выхода, то она будет озвучена позже.