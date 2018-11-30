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Netflix закрыл сериал "Сорвиголова"

Новости
    30.11.2018, 12:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Netflix жестоко взялся за прореживание своего супергеройского Marvel-сегмента: после трех сезонов закрывается мрачнейший телекомикс "Сорвиголова". Об этом сообщил Deadline.

Решение о закрытии шоу было принято через месяц после релиза третьего сезона, состоявшегося 19 октября.

Фото: youtube.com/ Star Wars Kids
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В официальном заявлении сервис оперирует дежурными фразами о том, что гордится сериалом и проделанной работой, считает команду, потрудившуюся на шоу, отменными профессионалами и осознает, что фанаты взропщут, но четвертого сезона у серии все равно не будет.

Напомним, то же самое телебоссы говорили, когда перед этим закрывали другие сериалы линейки - "Железного кулака" и "Люка Кейджа".

Впрочем, на Netflix отметили, что Сорвиголова как персонаж не выпадет "из жизни" и еще вполне может вернуться. Без указания подробностей, как именно. То есть это могут быть и какие-то проекты Netflix, и более "мягкая" версия для грядущего нового стриминга Disney+. С запуском которого аналитики и связывают "выпиливание" супергеройских Marvel-сериалов из сетки Netflix.

Таким образом, из супергеройского блока Marvel на сервисе пока остаются лишь "Джессика Джонс" (третий сезон в разработке, без даты) и второй сезон "Карателя" - с премьерой на следующий год.

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