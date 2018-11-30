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30.11.2018,  
12:22
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Отразили налет: какие комплексы ПВО сбили израильские ракеты в Сирии

В отражении вчерашнего израильского налета на территорию Сирии были задействованы мобильные зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и ракетно-пушечные "Панцирь-С1". В Сети появились фотографии остатков примененных ракет.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, это первая после достаточно долгого перерыва крупная атака Израиля на сирийские объекты к югу от столицы страны Дамаска.

Фото: REUTERS/US NAVY
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"Сирийское новостное агентство САНА сообщило, что силы противовоздушной обороны отражали атаку множества вражеских объектов на юге страны. сообщалось об уничтожении целей над районом Кисва к югу от Дамаска.

Под целями, очевидно, имелись в виду израильские ракеты или управляемые высокоточные бомбы. Поначалу сообщалось о сбитом израильском самолете, но потом сами же сирийцы эту информацию опровергли.

Если говорить о поставленных Сирии С-300, насколько можно судить, они пока еще не находятся на боевом дежурстве, так как идет подготовка сирийских расчетов. К тому же эти комплексы расположены на значительном удалении от района атаки", - отмечает Лямин.

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