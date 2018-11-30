Закон Пермского края от 29 ноября 2018 года № 303-ПК "О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Пермского края 29 ноября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 132161748,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 136913440,5 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета в сумме 4751691,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2020 год в сумме 133154762,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 139216697,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2020 год в сумме 144423116,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3266025,2 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 149143637,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6775030,4 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2020 год в сумме 11268354,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 9926940,5 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края по отдельным видам доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019-2021 годы согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов краевого бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита краевого бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов краевого бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации Министерство финансов Пермского края вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников финансирования дефицита бюджета.

Статья 4. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить оборотную кассовую наличность краевого бюджета на 01.01.2020 в сумме 250000 тыс. рублей, на 01.01.2021 - в сумме 260000 тыс. рублей, на 01.01.2022 - в сумме 295000 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 8257330,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8309529,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8230358,4 тыс. рублей.

5. Установить объем резервного фонда Правительства Пермского края на 2019 год в сумме 300000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 450000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 450000,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на 2019 год в сумме 14577158,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15904514,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15682136,6 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Пермского края на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы на 2019 год в сумме 11135772,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11948289,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13406208,4 тыс. рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета в 2019-2021 годах

Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету Пермского края на 2019 год в сумме 2422740,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1315039,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1254191,2 тыс. рублей.

Утвердить объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Пермского края на 2019 год в сумме 1855486,0 тыс. рублей.

Утвердить объем дотации бюджету Пермского края, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований на 2019 год в сумме 52750,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 38762,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 42318,0 тыс. рублей.

Утвердить объем субсидий бюджету Пермского края на 2019 год в сумме 4884060,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4558681,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4378518,3 тыс. рублей.

Утвердить объем субвенций бюджету Пермского края на 2019 год в сумме 7279392,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7787605,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7923583,6 тыс. рублей.

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Пермского края на 2019 год в сумме 1973174,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1288699,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1288699,6 тыс. рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Пермского края в 2019-2021 годах

1. Утвердить объем регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2019 год в сумме 8184260,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8610813,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8647761,2 тыс. рублей.

Утвердить размеры дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) согласно приложениям 11 и 12 к настоящему Закону:

на 2019 год в сумме 8184260,6 тыс. рублей, в том числе:

средства, направляемые на выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности, в сумме 7457599,0 тыс. рублей, в виде дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) по налогу на доходы физических лиц в сумме 726661,6 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 8610813,8 тыс. рублей, в том числе:

средства, направляемые на выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности, в сумме 6606869,8 тыс. рублей, в виде дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) по налогу на доходы физических лиц в сумме 712129,0 тыс. рублей, нераспределенный резерв регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в размере 15% от общего объема регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 1291815,0 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 8647761,2 тыс. рублей, в том числе:

средства, направляемые на выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности, в сумме 6612216,0 тыс. рублей, в виде дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) по налогу на доходы физических лиц в сумме 738380,8 тыс. рублей, нераспределенный резерв регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в размере 15% от общего объема регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 1297164,4 тыс. рублей.

Утвердить на 2019 год первую часть регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), распределяемую с целью выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в сумме 7779894,1 тыс. рублей, вторую часть регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), распределяемую на подушевой основе, в сумме 404366,5 тыс. рублей.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019-2021 годы в размере 1,55.

Установить, что г. Пермь не является получателем первой части регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), распределяемой с целью выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) по налогу на доходы физических лиц на 2019-2021 годы согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2019-2021 годы в сумме 584259,5 тыс. рублей ежегодно.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений на 2019-2021 годы в размере 0,328 тыс. рублей ежегодно.

Установить нераспределенный резерв регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2020 год в размере 19% от общего объема регионального фонда финансовой поддержки поселений в сумме 111009,1 тыс. рублей, на 2021 год в размере 20% от общего объема регионального фонда финансовой поддержки поселений в сумме 116851,9 тыс. рублей.

Установить двукратный уровень превышения среднего показателя подушевых расчетных налоговых доходов за отчетный финансовый год для определения получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Установить размеры дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений Пермского края на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти Пермского края, а также отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством о передаче отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2019 год в сумме 27794779,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 30037128,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 30142595,7 тыс. рублей.

Установить размеры субвенций на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Установить, что отдельные субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов предусматриваются в краевом бюджете в виде консолидированной субвенции (далее - единая субвенция).

Единая субвенция включает в себя субвенции на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам;

предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях Пермского края;

предоставление мер социальной поддержки обучающимся общеобразовательных организаций из малоимущих многодетных семей и малоимущих семей;

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Объем единой субвенции определяется исходя из объемов субвенций в соответствии с методиками, утвержденными законами и нормативными правовыми актами отдельно для каждого вида субвенции.

Установить размеры единой субвенции на 2019 год согласно таблице 1 приложения 16 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно таблице 1 приложения 17 к настоящему Закону.

Порядок предоставления и расходования единой субвенции утверждается нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

4. Утвердить объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, на 2019 год в сумме 13197828,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 12856250,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12188288,5 тыс. рублей.

Цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований утверждаются Правительством Пермского края.

Установить объем субсидий на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, предусмотренных муниципальным образованиям, на 2019 год в сумме 1246511,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1343530,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1406521,9 тыс. рублей.

Установить, что на основании предложений органов местного самоуправления возможно уменьшение субсидий, предусмотренных местному бюджету соответствующего муниципального образования на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований для направления на финансирование расходных обязательств Пермского края в отношении данного муниципального образования.

Установить размеры субсидий на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований (за исключением субсидий, распределение которых утверждено приложениями 18, 19 к настоящему Закону) утверждается Правительством Пермского края или осуществляется в установленном им порядке.

5. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на 2019 год в сумме 2522753,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1927789,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1799867,1 тыс. рублей.

Определить, что средства из резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов Пермского края предоставляются на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов, городских округов Пермского края в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер (дотаций).

Установить, что дотации из резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов предоставляются муниципальным районам, городским округам Пермского края, являющимся получателями дотации, распределяемой с целью выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в очередном финансовом году и плановом периоде, расчетные консолидированные бюджеты которых без учета дотации, распределяемой на подушевой основе, на очередной финансовый год по отношению к аналогичным объемам расчетных бюджетов текущего финансового года не превышают 100% (в сопоставимых условиях).

Установить размеры иных межбюджетных трансфертов на 2019 год согласно приложению 20 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 20, 21 к настоящему Закону) утверждается Правительством Российской Федерации, губернатором или Правительством Пермского края или осуществляется в установленном ими порядке.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Пермского края в сфере социального обеспечения населения

1. Установить размер индексации вознаграждения приемным родителям, предусмотренного статьей 12 Закона Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК "Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае", с 01.01.2019 - 1,02.

2. Установить размер индексации ежемесячной денежной компенсации, установленной подпунктом 2 пункта 2 статьи 15 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае", с 01.01.2019 - 1,03.

3. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат, установленных законами Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж", от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области", законами Пермского края от 06.03.2007 № 17-ПК "О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета Пермского края", от 05.03.2008 № 203-ПК "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края", с 01.04.2019 - на 1,03.

4. Установить размер индексации ежемесячных и единовременных денежных выплат и пособий, предусмотренных статьями 15, 17, 18, 20.1, 21 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае", с 01.07.2019 - 1,03.

5. Установить размер индексации ежегодной денежной выплаты, предусмотренной статьей 4 Закона Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК "О ветеранах труда Пермского края", с 01.01.2019 - 1,03.

6. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат, предусмотренных статьей 8 Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с 01.07.2019 - 1,03.

7. Установить размер индексации, предусмотренной статьей 18.9 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае", в том числе денежных норм, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 статьи 15 и статьей 18.7 с 01.01.2019 - 1,03 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 15 указанного Закона с 01.07.2019 - 1,03.

8. Установить размер индексации социального пособия на погребение, предусмотренного пунктом 4 Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края, утвержденного указом губернатора Пермского края от 17.03.2006 № 39, с 01.02.2019 - 1,03.

9. Установить размер индексации стипендии, предусмотренной статьей 3 Закона Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования", с 01.09.2019 - 1,03.

10. Установить размер индексации ежегодной премии Пермского края в сфере культуры и искусства, предусмотренной статьей 5 Закона Пермского края от 12.05.2006 № 7-КЗ "О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства", с 01.01.2019 - 1,03.

11. Установить размер индексации ежегодной денежной выплаты, предусмотренной частью 5 приложения 1, единовременного денежного вознаграждения, предусмотренного частью 8 приложения 8 к Закону Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК "О наградах Пермского края", с 01.01.2019 - 1,03.

12. Индексацию, указанную в частях 1-11 настоящей статьи, применить к размерам, действующим на 31 декабря года, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 8. Источники финансирования дефицита краевого бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2019 год согласно приложению 22 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования Пермского края, государственный внутренний долг Пермского края и предоставление государственных гарантий Пермским краем в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Пермского края на 2019 год согласно приложению 24 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно приложению 25 к настоящему Закону.

2. Утвердить Программу государственных гарантий Пермского края на 2019 год согласно приложению 26 к настоящему Закону, на 2020-2021 годы согласно приложению 27 к настоящему Закону.

3. Установить, что Министерство финансов Пермского края от имени Пермского края вправе привлекать кредиты кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края, а также бюджетные кредиты из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета, пополнение остатков средств на счете бюджета Пермского края.

Привлечение (погашение) кредитов может осуществляться в рамках лимитов открытых кредитных линий кредитных организаций и лимитов по бюджетным кредитам при условии соблюдения ограничений по объему государственного долга, установленных настоящей статьей и Программой государственных внутренних заимствований Пермского края, с уточнением (при необходимости) объемов по данным источникам финансирования дефицита бюджета в течение финансового года.

4. Установить, что Правительство Пермского края от имени Пермского края вправе заключать договоры о предоставлении государственных гарантий Пермского края и выдавать гарантии по долговым обязательствам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории края, в 2019 году по перечню согласно приложению 28 к настоящему Закону, в 2020-2021 годах согласно приложению 29 к настоящему Закону.

5. Установить предельный объем государственного долга Пермского края на 2019 год в сумме 27686770,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 38701991,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 48578931,7 тыс. рублей.

6. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Пермского края:

1) на 01.01.2020 в сумме 27686770,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Пермского края в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 01.01.2021 в сумме 38701991,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Пермского края в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 01.01.2022 в сумме 48578931,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Пермского края в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов в 2019 году

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита краевого бюджета на эти цели, в 2019 году в сумме до 150000,0 тыс. рублей:

на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Пермского края, в сумме до 50000,0 тыс. рублей;

на срок до трех лет для обеспечения исполнения вопросов местного значения муниципальных образований Пермского края в сумме до 100000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами:

для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Пермского края, по ставке 0%;

обеспечения исполнения вопросов местного значения муниципальных образований Пермского края - по ставке 0,1%.

3. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета, осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным районам (городским округам) Пермского края на цели, установленные настоящей статьей, осуществляется без предоставления указанными муниципальными образованиями обеспечения исполнения обязательства по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

Статья 11. Введение действия отдельных законов Пермской области и Пермского края

Ввести в 2019-2021 годах в действие законы Пермской области и Пермского края в соответствии с приложением 30 к настоящему Закону.

Статья 12. Особенности исполнения краевого бюджета в 2019 году

1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Пермского края без внесения изменений в бюджет Пермского края является распределение бюджетных ассигнований, не распределенных настоящим Законом (зарезервированных), в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований по объектам в рамках реализации адресной инвестиционной программы Пермского края;

2) бюджетных ассигнований в объеме нераспределенных остатков субвенций между бюджетами муниципальных образований в соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми законами Пермского края о передаче соответствующих государственных полномочий, и в соответствии с порядками, установленными Правительством Пермского края;

3) нераспределенных субсидий, иных межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований (главными распорядителями средств краевого бюджета) в соответствии с порядками, установленными губернатором или Правительством Пермского края, на:

реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований;

софинансирование проектов инициативного бюджетирования;

софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления;

реализацию программ развития преобразованных муниципальных образований;

решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан;

проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края;

возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов;

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

проведение землеустроительных и комплексных кадастровых работ;

реализацию проекта "Мобильный учитель";

единовременную премию обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края";

единовременную денежную выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение (строительство) жилого помещения;

проведение мероприятия "Пермский край - территория культуры";

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров;

поддержку отрасли культура;

строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение спортивных объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом;

обеспечение жильем молодых семей, исходя из условий предоставления социальных выплат молодым семьям;

реализацию мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г.;

реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (в том числе на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов");

строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста (в том числе на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъекте Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования");

создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования);

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков);

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";

реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию объектов коммунальной инфраструктуры;

строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края;

на материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования;

реализацию мероприятия "Мы выбираем спорт!";

реализацию мероприятий по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях;

обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;

реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры туристского кластера "Пермский";

государственная поддержка отрасли культуры;

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в целях софинансирования мероприятий по устойчивому развитию территорий;

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках Федерального проекта "Спорт - норма жизни;

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках Федерального проекта "Спорт - норма жизни";

реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы";

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий.

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решениями губернатора Пермского края и председателя Правительства Пермского края;

5) бюджетных ассигнований, предусмотренных на поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Пермского края;

6) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений;

7) бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

8) бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей;

9) бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации губернатора Пермского края, в соответствии с пунктом 7 статьи 16 Закона Пермского края "О денежном содержании государственных гражданских служащих Пермского края";

10) бюджетных ассигнований, предусмотренных Избирательной комиссии Пермского края, в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Закона Пермского края "О территориальных избирательных комиссиях Пермского края";

11) бюджетных ассигнований, предусмотренных Законодательному Собранию Пермского края, на осуществление мероприятий в сфере разработки законопроектов на реализацию мероприятий, предусмотренных бюджетной сметой расходов на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Пермского края;

12) бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, связанные с оптимизацией штатной численности при централизации учета бухгалтерских, кадровых, планово-экономических служб.

2. Установить, что расходы бюджета Пермского края могут быть увязаны с определенными доходами бюджета в части, касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года;

отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 13. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что за счет средств краевого бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в случае и порядке, установленном Правительством Пермского края.

2. Установить, что за счет средств краевого бюджета предоставляются в соответствии с решением губернатора или Правительства Пермского края юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из краевого бюджета устанавливается нормативными актами Правительства Пермского края.

Статья 14. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, могут предоставляться субсидии из краевого бюджета.

2. Установить, что за счет средств краевого бюджета в соответствии с решениями губернатора или Правительства Пермского края могут предоставляться некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Пермского края по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Пермского края.

Губернатор Пермского края М.Г.Решетников

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