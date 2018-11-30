Представители каких профессий хотят переквалифицироваться в чиновники

60 процентов менеджеров по логистике не против попробовать свои силы на госслужбе. Об этом они сообщили аналитикам сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, приняв участие в опросе, в котором респондентам задавали вопрос: "Вы бы хотели стать чиновником/госслужащим?".

Выяснилось, что именно логисты чаще представителей других профессий мечтают о карьере чиновника. Среди PR-специалистов работать на государственной службе хотели бы 58 процентов опрошенных. Среди менеджеров по продажам - 54 процента, 41 процент архитекторов тоже не прочь стать госслужащим.

А вот среди переводчиков уже больше тех, кому госслужба не мила: 42 процента не хотят быть чиновниками, а 40 - хотят. Должность на госслужбе хотели бы занять 39 процентов журналистов, но 44 процента этой профессии против такого карьерного поворота. Аналогичное разделение голосов и у системных администраторов: 39 процентов мечтают о карьере госслужащего, 44 процента - нет.

Стать чиновником желают только двое из десяти дизайнеров. Меньше всего их среди программистов (17 процентов). Не представляют себя на данном поприще две трети системных разработчиков (67 процентов).

"Госслужба обеспечивает стабильный доход выше среднего, поэтому все те, кто зарабатывают на среднем уровне или ниже среднего, более склонны к тому, чтобы пойти на госслужбу. А те, у кого более-менее приличный доход, не думают о госслужбе всерьез. Хотя я лично знаю пару очень хороших айтишников, которые перешли на госслужбу и прекрасно себя чувствуют", - прокомментировал "Российской газете" результаты опроса проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.