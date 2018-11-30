Продюсер "Маши и Медведя" рассказал о феномене мультсериала

"Маша и Медведь" отмечают своеобразный юбилей - в онлайн-кинотеатре ivi состоялась премьера 75-й серии российского мультфильма, полюбившегося детям далеко за пределами России. В эпизоде "Не царское дело!" Маша стала царицей, но узурпаторские замашки привели ее к финалу, о котором предупреждал в небезызвестной сказке Александр Сергеевич Пушкин. О том, какие еще отсылки ждут нас в новых сериях и как создатели планируют развивать успешный проект, обозреватель спецпроекта "РГ-Кинократия" пообщалась с генеральным директором и сопродюсером мультсериала Дмитрием Ловейко.

Netflix назвал "Машу" русским феноменом. В чем феномен мультсериала, по мнению его создателей? Какие особенности мультфильма обеспечили ему глобальную популярность?

Дмитрий Ловейко: "Маша и Медведь", в первую очередь, - уникальный авторский мультсериал. Автор и художественный руководитель - Олег Кузовков, который придумал оригинальную, скажем так, клоунскую пару Маши и Медведя с уникальной концепцией вертикальных отношений родителя и ребенка. А мы, команда "Анимаккорд", помогли ему выразить это в контенте. Очень большое количество мультсериалов производятся, в первую очередь, по маркетинговым принципам, чтобы занять детей определенной возрастной категории. На основе того, что предпочитает целевая категория исходя из исследований, проекты решают, что включить в контент, чтобы привлечь внимание. А "Маша и Медведь" - сугубо авторский проект, в котором Олег Кузовков выразил свою идею, не ожидая глобального успеха.

Второй момент - это качество контента. Мы не ограничивали ресурсы для обеспечения высокого уровня визуализации в формате трехмерной анимации, именно поэтому производство мультсериала до сих пор очень дорогое. Более того, мы продолжаем традиции советской анимации, мы поддерживаем музыкальность в контенте, что не так свойственно мультсериалам (именно сериалам) за рубежом. В мультсериале "Маша и Медведь" более 20 популярных сегодня песен, которые уже исполняются даже детскими коллективами. Здесь стоит отдельно отметить работу Василия Богатырева, нашего композитора, который уже 10 лет работает над музыкой и песнями для мультсериала.

Если суммировать, то основными особенностями являются идея мультсериала - базовые отношения родителя и ребенка, понятные во всех странах; высокое качество трехмерной анимации; музыкальность контента; минимум диалогов, что позволяет вне зависимости от языка страны понять сюжетную линию; и, безусловно, авторский взгляд в сценарии каждой серии - вот это все в сумме и создало такой глобальный феномен под названием "Маша и Медведь".

Не собираются ли Маша и Медведь путешествовать по разным странам? "Планируются ли новые "спин-оффы", как "Машины сказки" и "Страшилки"?

Дмитрий Ловейко: Безусловно, мир "Маши и Медведя" огромен благодаря нашим десятилетним усилиям. Мы заинтересованы расширять аудиторию, тем более что она стремительно растет по территориям (странам и континентам), а также по возрасту. То есть те дети, которые начали смотреть мультсериал на этапе его запуска в 2009 году, сейчас уже подростки, у которых другие интересы. В связи с чем мы запускаем новый проект "Машины песни", где основной идеей сюжета будет история, в которой Маша путешествует по разным странам и исполняет песенки, с которыми ассоциируются эти страны.

Маша для своих зрителей - это образец для подражания. Есть ли табу? Чего ей нельзя делать?

Дмитрий Ловейко: У нас прописанных запретов на визуализацию конкретных действий в мультсериале нет, потому что автор на подсознательном уровне, просматривая контент, принимает решение "Маша вот это может делать, вот это - нет", так как это авторский подход. Олег сам придумывает сюжеты.

Нужно помнить, что Маша - это ребенок, она может делать то, что свойственно детям, иногда недооценивать последствия своих действий, отсюда и вытекают сюжеты, где Маша попадает в приключения, но в итоге правильно оценивает последствия и делает соответствующие выводы. Мультсериал сам по себе юмористичный и естественный, то есть в нем отображен мир глазами ребенка.

Сталкивались ли вы со сложностями при локализации серий для других стран (на другие языки)? Влияют ли культурные особенности на локализацию контента?

Дмитрий Ловейко: Что касается локализации, если в серии есть что-то, что противоречит локальной культуре, то данная серия просто не транслируется на телеканале. Мы не подстраиваемся под определенную систему воспитания и ценности в контенте, ведь в одной стране это можно показывать, в другой нет..

Проекту исполняется 10 лет. Каковы первые инвестиции в контент? Как изменился объем вложений за 10 лет?

Дмитрий Ловейко: Первоначальные инвестиции на создание мы вернули уже через 5 лет после релиза мультсериала, поэтому мультсериал "Маша и Медведь" - коммерчески успешный проект. Что касается затрат, они постоянно растут: к примеру, если в первые годы основными затратами были ресурсы на производство, то сегодня, сколько мы тратим на производство мультсериала, столько же мы распределяем на его сопровождение, включая маркетинг. Мы дублируем мультсериал на 36 языков, мы защищаем в более 80 стран наши товарные знаки, у нас офисы на разных континентах, чтобы эффективнее работать с местными производителями на рынке.

Что касается десятилетия проекта "Маша и Медведь", далеко не каждый проект столько существует, а мы не только успешны, но и видим, сколько интересных идей и ниш есть для дальнейшего развития - страны, языки. Мы недавно зашли в Индию, Юго-Восточную Азию, у нас проходят переговоры с Китаем; в Мексике Маша - бренд №1, к примеру. Мы наблюдаем глобальную популярность проекта во всем мире, от Азии (к примеру, Индонезия, Тайвань) до Европы (Польша Италия) и Латинской Америки, где Маша особенно популярна.

В этом году мы впервые открыли новое направление нашего бизнеса в компании "Анимаккорд", и к десятилетию поставили новогоднее шоу "Маша и Медведь", которое пройдет в впервые в Москве, в "Планете КВН", в декабре 2018 - январе 2019 гг.

Факты о телесериале

- сериал "Маша и Медведь" переведен на 35 языков и транслируется в более, чем 100 странах мира;

- общее количество просмотров контента с "Машей" на YouTube сегодня превышает отметку в 40 миллиардов;

- эпизод "Маша плюс каша" набрал более 3,2 миллиарда просмотров глобально, став единственным анимационным видео в мире, которое входит в ТОП-5 самых просматриваемых роликов на YouTube за все время существования платформы;

- в 2015 году мультсериал "Маша и Медведь" был включен в список "250 телешоу, которым суждено стать классикой", составленный американским журналом Animation Magazine. В 2016 году этот же журнал назвал создателя и автора мультсериала Олега Кузовков инноватором мировой анимации за вклад в глобальное развитие анимационной индустрии.